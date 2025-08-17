logo
Pucnjava u njujorškom restoranu, troje mrtvih

Autor Vesna Kerkez
Najmanje tri osobe su ubijene, a nekoliko je ranjeno u masovnoj pucnjavi u restoranu u Bruklinu u Njujorku, saopštila je policija.

pucnjava u njujorku, troje mrtvih Izvor: MONDO/Dragana Todorović

Ranjeno je osam ljudi u jutrošnjoj pucnjavi u baru "Ukus grada" na Frenklin aveniji u naselju Kraun Hajts.

U saopštenju policije se navodi da su tri žrtve muškarci, i to dvojica starosti 27 i 35 godina, dok za treću osobu ti podaci nisu poznati.

Ranjene osobe su hitno prevezene u bolnicu, a zasad nema informacija o njihovom stanju.

Osumnjičeni za pucnjavu još nisu identifikovani.

Video iz Bruklina prikazuje istražitelje kako rade u restoranu dok su na podu lokve krvi i razbijeno staklo.

Policija je saopštila da je na licu mjesta pronađeno najmanje 36 čaura.

Komesar njujorške policije Džesika Tiš okarakterisala je ovaj događaj kao užasan.

(Srna)

