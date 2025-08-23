logo
Satelitski snimci razotkrili Putinov tajni projekat, evo šta gradi između NATO članica

Satelitski snimci razotkrili Putinov tajni projekat, evo šta gradi između NATO članica

Prema nalazima istraživača iz projekta "Tochnyi", postrojenje se gradi od marta 2023. godine i sada je gotovo završeno.

Šta Rusija gradi na svojoj teritoriji između zemalja NATO-a Izvor: Tochnyi.info/Shutterstock

Satelitski snimci otkrivaju da Rusija posljednje dvije godine u Kalinjingradskoj oblasti gradi ogromnu špijunsku bazu, piše Newsweek. Riječ je o ruskoj poluenklavi smještenoj između Poljske i Litvanije, članica NATO-a, što lokaciji daje dodatni strateški značaj.

Prema nalazima istraživača iz projekta "Tochnyi", postrojenje se gradi od marta 2023. godine i sada je gotovo završeno. Smatra se da je riječ o kružnom antenskom nizu (CDAA), vojnoj instalaciji koja služi za radio-obavještajni rad i komunikaciju.

Šta je CDAA?

Ovakvi sistemi korišćeni su masovno tokom Hladnog rata - za lociranje signala, elektronski nadzor i komunikaciju sa podmornicama. Analiza satelitskih snimaka pokazuje da bi prečnik nove ruske baze mogao dostići čak 1,6 kilometara, što je znatno više od ranije poznatih CDAA sistema.

Istraživači navode da lokacija ima "neobičnu geometriju i strateški značaj". Već su izgrađeni granični zid, kontrolni ulaz i koncentrični krugovi, koji ukazuju na to da će na mjestu iskopa biti postavljene antene.

Zašto je važno?

"Postavljanje ovakve strukture u Kalinjingradu je strateški potpuno logično", navode istraživači.

Instalacija bi mogla omogućiti Rusiji da nadzire NATO komunikacije širom istočne Evrope i Baltika, kao i da komunicira sa podmornicama u Baltičkom moru i sjevernom Atlantiku.

Kalinjingrad je već jedna od najmilitarizovanijih oblasti Rusije, a nova baza mogla bi postati ključna tačka u arhitekturi ruskih obavještajnih i komunikacionih sistema. Analitičari ističu da ona "predstavlja most između tehnologije Hladnog rata i savremene vojne doktrine".

Vijest o ovom otkriću pojavila se u trenutku dok se čeka epilog sastanka američkog predsjednika Donalda Trampa i ruskog predsjednika Vladimira Putina, održanog 15. avgusta na Aljasci. Iako je to bila Putinova prva posjeta SAD-u poslije deset godina, razgovori su završeni bez značajnih dogovora.

(MONDO)

