Brajan Volš izboden u zatvoru: Incident u pritvorskoj jedinici

Brajan Volš, muškarac iz Masačusetsa koji je optužen da je ubio i raskomadao svoju suprugu Anu Volš, napadnut je u zatvoru svega nekoliko nedjelja prije početka suđenja za ubistvo ove Beograđanke.

Incident se dogodio u pritvorskoj jedinici u gradu Dedham, u četvrtak nešto prije 22 sata.

Šerif kancelarije okruga Norfolk nije želio da otkrije identitet žrtve, ali je Volšov advokat, Leri Tipton, potvrdio za portal Masslive.com da je njegov klijent izboden.

Volš je prebačen u bolnicu u Bostonu, gdje mu je ukazana pomoć, nakon čega je vraćen u pritvor iste noći, saopštila je kancelarija šerifa za Fox News Digital.

"Drugi zatvorenik umiješan u incident savladan je od strane stražara, a pronađen je i improvizovani tupi predmet“, navodi se u saopštenju.

Istraga je u toku.

