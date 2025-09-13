logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Brajan Volš izboden u zatvoru: Incident u pritvorskoj jedinici

Brajan Volš izboden u zatvoru: Incident u pritvorskoj jedinici

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Incident se dogodio u pritvorskoj jedinici u gradu Dedham

brajan volš izboden u pritvoru Izvor: Printscreen News Boston

Brajan Volš, muškarac iz Masačusetsa koji je optužen da je ubio i raskomadao svoju suprugu Anu Volš, napadnut je u zatvoru svega nekoliko nedjelja prije početka suđenja za ubistvo ove Beograđanke.

Incident se dogodio u pritvorskoj jedinici u gradu Dedham, u četvrtak nešto prije 22 sata.

Šerif kancelarije okruga Norfolk nije želio da otkrije identitet žrtve, ali je Volšov advokat, Leri Tipton, potvrdio za portal Masslive.com da je njegov klijent izboden.

Volš je prebačen u bolnicu u Bostonu, gdje mu je ukazana pomoć, nakon čega je vraćen u pritvor iste noći, saopštila je kancelarija šerifa za Fox News Digital.

"Drugi zatvorenik umiješan u incident savladan je od strane stražara, a pronađen je i improvizovani tupi predmet“, navodi se u saopštenju.

Istraga je u toku.

(MONDO)

Pročitajte i ovo:

Tagovi

Ana Volš

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ