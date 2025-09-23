logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Čudo na nebu: Dječak preživio 1.000 km leta u stajnom trapu aviona

Čudo na nebu: Dječak preživio 1.000 km leta u stajnom trapu aviona

Autor Dragana Božić
0

Trinaestogodišnji dječak preživio je let skrivajući se u stajnom trapu aviona koji je putovao iz Avganistana za Indiju.

Dječak preživio 1.000 kilometara leta u prostoru za stajni trap Izvor: Shutterstock

Avganistanski tinejdžer sakrio se u zadnjem dijelu putničkog aviona kompanije "Kam er" tokom polijetanja iz Kabula prema Međunarodnom aerodromu "Indira Gandi" u Nju Delhiju, prenosi "Indijan ekspres".

Neidentifikovani dječak ušunjao se na aerodrom u Kabulu, gdje se sakrio se u zadnjem dijelu aviona, pogrešno misleći da avion leti ka Teheranu.

Nakon leta od oko 1.000 kilometara, koji traje oko 90 minuta, tinejdžera je primijetilo osoblje aerodroma dok je lutao po pisti u pidžami.

Nakon što ga je Imigraciona služba "detaljno ispitala", dječak je vraćen u Avganistan istim avionom oko 16.00 časova po lokalnom vremenu.

Boravak u prostoru za točkove aviona tokom leta je izuzetno opasan, sa procijenjenom stopom smrtnosti od 77 odsto zbog nedostatka kiseonika i niske temperature na nadmorskoj visini od 9.000 do 12.000 metara. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

avion dječak

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ