Čudo na nebu: Dječak preživio 1.000 km leta u stajnom trapu aviona

Trinaestogodišnji dječak preživio je let skrivajući se u stajnom trapu aviona koji je putovao iz Avganistana za Indiju.

Izvor: Shutterstock

Avganistanski tinejdžer sakrio se u zadnjem dijelu putničkog aviona kompanije "Kam er" tokom polijetanja iz Kabula prema Međunarodnom aerodromu "Indira Gandi" u Nju Delhiju, prenosi "Indijan ekspres".

Neidentifikovani dječak ušunjao se na aerodrom u Kabulu, gdje se sakrio se u zadnjem dijelu aviona, pogrešno misleći da avion leti ka Teheranu.

Nakon leta od oko 1.000 kilometara, koji traje oko 90 minuta, tinejdžera je primijetilo osoblje aerodroma dok je lutao po pisti u pidžami.

Nakon što ga je Imigraciona služba "detaljno ispitala", dječak je vraćen u Avganistan istim avionom oko 16.00 časova po lokalnom vremenu.

Boravak u prostoru za točkove aviona tokom leta je izuzetno opasan, sa procijenjenom stopom smrtnosti od 77 odsto zbog nedostatka kiseonika i niske temperature na nadmorskoj visini od 9.000 do 12.000 metara.

(Srna)