Zastrašujuće upozorenje naučnika: Stopa smrtnosti od raka mogla bi porasti za čak 75 odsto u narednih 25 godina

U narednih 25 godina očekuje se više od 30 miliona novih slučajeva raka, a siromašnije zemlje biće najteže pogođene.

Izvor: Shutterstock

Uprkos napretku u liječenju i naporima da se smanje faktori rizika, broj smrtnih slučajeva od raka u svijetu mogao bi da poraste za gotovo 75 odsto do 2050. godine, pokazuje nova analiza objavljena u medicinskom časopisu The Lancet.

Prema projekcijama, do 2050. godine od raka bi moglo da umre 18,6 miliona ljudi, dok se broj novih slučajeva bolesti procjenjuje na više od 30 miliona, što je rast od preko 60 odsto u odnosu na 2023. godinu.

Glavni uzroci ovog porasta su rast svjetske populacije i starenje stanovništva, navodi se u studiji.

Siromašnije zemlje biće najteže pogođene

Izvor: Shutterstock

Očekuje se da će zemlje sa nižim prihodima biti najteže pogođene, i po broju novih slučajeva i po broju smrtnih ishoda.

Do 2050. godine, ove zemlje će činiti više od polovine novih slučajeva raka i čak dve trećine svih smrtnih slučajeva.

Mehnat Dimal iz Nacionalnog zdravstvenog istraživačkog saveta Nepala, koji je učestvovao u izradi studije, upozorio je da "teret raka u ovim zemljama postaje ozbiljna i nadolazeća katastrofa".

Više od 40% smrti moglo bi da se spriječi

Analiza je pokazala da je preko 40% smrtnih slučajeva od raka povezano sa 44 tzv. "modifikabilna" faktora rizika, poput pušenja, nezdrave ishrane i visokog nivoa šećera u krvi.

Kod muškaraca, čak 46% smrtnih slučajeva od raka u 2023. godini moglo se dovesti u vezu s faktorima rizika kao što su duvan, ishrana, alkohol, izloženost na radnom mjestu i zagađenje vazduha.

Kod žena je 36% smrti od raka bilo povezano s faktorima poput pušenja, rizičnih seksualnih odnosa, gojaznosti, loše ishrane i povišenog šećera u krvi.

Prevencija i rani pristup liječenju mogu spasiti milione

"Postoje ogromne mogućnosti da se utiče na ove faktore rizika i tako spasu milioni života," rekao je dr Teo Vos, jedan od autora studije i istraživač u američkom Institutu za metriku i evaluaciju zdravlja (IHME).

Autori studije apelovali su na globalne zdravstvene sisteme, posebno u zemljama sa niskim prihodima, da unaprede pristup ranoj i preciznoj dijagnostici, kvalitetnom liječenju i palijativnoj njezi.

"Postoje isplative i efikasne intervencije za borbu protiv raka koje mogu da se primene u svim zemljama, bez obzira na njihov nivo razvoja," dodaje Dimal.

