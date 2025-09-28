Bolonja dijeli lule za pušenje kreka kako bi smanjila smrtnost među zavisnicima

Nadležne službe su svesne da se upotreba droga ne može u potpunosti iskoreniti, ali se alternativnim pristupom i psihološkom podrškom može pomoći zavisnicima.

Izvor: Shutterstock

U trenucima ekonomskih ili geopolitičkih kriza, jedan biznis će uvek da cvjeta - trgovina drogom.

Ova smrtonosna djelatnost je više puta pokazala da je veoma otporna na sve prepreke i izazove, a uzima maha širom Evrope.

Zbog toga su vlasti Bolonje odlučile da primjene drugačiju taktiku - grad će zavisnicima besplatno dijeliti aluminijumske lule za pušenje kreka. Iako potez izaziva velike političke kontroverze, vjeruje se da može da smanji štetu, odnosno, broj smrtnih slučajeva.

Gotovo je nemoguće u potpunosti iskorijeniti upotrebu droga, ali brojni negativni efekti mogu da se smanje ili makar održavaju na nekom određenom nivou. Na ovaj način, korisnici neće koristiti nebezbjedne i nesterilisane predmete poput flaša ili limenki čime se smanjuje rizik od infekcija. Nadležne službe, takođe, vjeruju da se jača povjerenje između zavisnika i pružaoca medicinskih usluga.

Sa druge strane, vladajuća desničarska koalicija Braća Italije, kritikovala je inicijativu rekavši da hrabri nezakonito koriščenje opojnih droga i ometa rad policijskih službi. Njihov glavni prigovor je da se javni novac ne smije koristiti za kupovinu predmeta kojim će se uživati u drogama iako se u ovom slučaju radi o "svega" 3.500 evra za 300 lula.

Brojne politike EU još od 80-ih godina prošlog vijeka se bave smanjivanjem negativnih posljedica konzumiranja droga, a aktivisti su se uvijek zalagali za rješenja koja se ne zasnivaju striktno na kriminalizaciji.

Zemlje poput Holandije, Portugala ili Švajcarske su prve pristupile takvim alternativama, pa se zavisnicima nude igle ili posebne prostorije za konzumaciju opojnih supstanci. Iako možda zvuči suludo, na taj način su želeli da se zavisnici edukuju, a ne samo hapse ili osuđuju na zatvorske kazne zbog posjedovanja droge.

Procjenjuje se da su ove mere poboljšale zdravstvene uslove i mogu da budu efikasnije, u smislu troškova, u odnosu na puke kaznene mjere.

Prema podacima organizacije "Harm Reduction International", dekriminalizacija posedovanja droge i dugoročna psihološka podrška zavisnicima u Portugalu je smanjila zatvorske troškove za 18 odsto. Od 2001, kada je uveden ovaj pristup, broj smrtnih slučajeva povezanih sa drogom je opao - stopa smrtnosti među konzumentima je bila 6 na milion stanovnika 2019. godine, što je manje od evropskog prosjeka koji iznosi 23,7 na milion stanovnika.

Izvor: Shutterstock

Iga Jeziorska, viši istraživač pomenute organizacije, navela je za European Correspondent da je alternativni pristup pomogao Evropi da suzbije stope oboljevanja od HIV koji je povezan sa konzumiranjem narkotika. Mala žarišta su i dalje prisutna u oblastima gdje se ova politika ne sprovodi kontinuirano.

Uprkos svemu, te mjere nisu široko prihvaćene, a pristup uslugama je neujednačen. Takođe, više se fokusira na medicinsku intervenciju. Ustanove koje se bave smanjivanjem negativnih posledica konzumiranja droga se uglavnom oslanjaju isključivo na medicinske stručnjake, umesto da uključe širok spektar socijalnih radnika.

Drugim riječima, alternativni pristupi se takođe suočavaju sa finansijskim teškoćama. Još jedno bitno pitanje je što ne postoji ni poitička volja, smatra Jeziorska.

Italijanski problem sa krekom

Krek je ulični naziv za kokain u bazičnom obliku koji je tako obrađen da može da se puši. Krek kokain podsjeća na beli ili mrko žuti pelet. Termin se odnosi na pucketajući zvuk (engleski crack) koji se čuje prilikom pušenja. S obzirom da se unosi inhalacijom, korisnik se "uradi" za manje od 10 sekundi, stoji na sajtu Stetoskop, a osim toga i niska cijena su ga učinili popularnim i lako dopstupnim.

Bolonja

Izvor: Sam Tanno/Shutterstock

Vlasti Bolonje smatraju da je vrlo teško u potpunosti sprečiti konzumaciju narkotika tako da je ključno fokusirati se na sprečavanje najgorih posljedica i pratećih patologija i infekcija. Krek se često puši u plastičnim flašama, limenkama i drugim predmetima koje dijele više ljudi. Zato se rodila ideja da im treba dijeliti čiste i sterilne pribore.

Bolonja je još devedestih godina među prvima u Italiji dijelila sterilne jednokratne igle za konzumaciju heroina. Distribucija lula za krek bi pratila isti model.

Taj proces, ipak, nije jednostavan. Prema riječima Matolde Madrid, gradske odbornice za socijalnu zaštitu, u mnogim gradovima vlada "vanredna zdravstvena situacija" zbog kreka, ne samo u Bolonji. Podela lula nije trajno rješenje, ali ima svoje koristi. Eksperiment je počeo početkom prošle godine sa 40 zavisnika, u saradnji sa grupom epidemiologa sa Univerziteta u Bolonji.

Početni rezultati su bili pozitivni jer se zdravlje učesnika poboljšalo. Mnogi su prijavili da su smanjili konzumaciju kreka i zatražili su liječenje.

"Analiziramo upotrebu kreka već tri godine u određenim oblastima Bolonje. Srećemo mlade ljude, uglavnom muškarce, bilo Italijane, bilo strance. Takođe ima i mladih žena. Obično se skupljaju kod stanice i u predgrađima, gdje je dilovanje uobičajeno. To su ljudi koji žive na marginama društva", poručila je Madrid.

Najviše zavisnika o kreku ima u naselju Bolonjina, odmah iza glavne željezničke stanice. U pitanju je tradicionalni radnički kraj u kome ima dosta meštana stranog porijekla. Problem je ozbiljan i lokalci se često žale. Iako su se policijske patrole pojačale, to nije dovoljno.

"Ukoliko ima policije, oni jednostavno odu u dvorišta i podrume", rekao je Luka De Simon, jedan od članova lokalne Antifašističke mreže, organizacije koja već dugo traži pomoć za zavisnike.

U prvih šest mjeseci ove godine, 518 zavisnika od kreka je dobilo lekarsku pomoć, 134 njih prvi put. Uglavnom se radi o muškarcima prosječne starosti 40 godina - 80 odsto, pren8o je Il Post.

(EUpravo zato)