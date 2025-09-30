Stravične fotografije iz Indonezije: Urušila se škola, strahuje se da je više od 60 djece ispod ruševina

Jedan dječak (13) je poginuo u urušavanju škole u Indoneziji, a 99 učenika je povrjeđeno, od kojih je više u kritičnom stanju.

Izvor: Juni KRISWANTO / AFP / Profimedia

Najmanje jedan učenik je poginuo, a skoro stotinu je povrijeđeno kada se urušila zgrada islamskog internata Al Kozini na istočnoj Javi. Strahuje se da je pod ruševinama ostalo zarobljeno više od 60 djece.

Do tragedije je došlo dok su učenici obavljali molitvu. Većina nestalih su dječaci uzrasta od 12 do 17 godina. Spasilačke ekipe su tokom cijele noći pokušavale da izvuku preživele, a do sada je spašeno osmoro djece. Spasioci navode da su tokom akcije uočili još tela, pa se broj poginulih verovatno neće zaustaviti na jednom.

Teške betonske ploče i nestabilni dijelovi urušene zgrade usporavaju akciju spasavanja. Iako je teška mehanizacija bila dostupna, spasioci je nisu koristili kako ne bi izazvali dodatno urušavanje. U operaciji učestvuje nekoliko stotina ljudi sa specijalizovanom opremom za disanje, izvlačenje i medicinsku evakuaciju.

Zvaničnici su saopštili da je zgrada imala dva sprata, ali da su na nju bespravno dodata još dva, što je dovelo do katastrofe.

"Temelj stare zgrade očigledno nije mogao da izdrži dodatne betonske spratove i urušio se tokom procesa betoniranja", izjavio je portparol policije.

Prema poslednjim informacijama, jedan dječak (13) je poginuo, a 99 učenika je povrijeđeno, od kojih je više u kritičnom stanju.

(Nova S/MONDO)