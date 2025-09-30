Bivši predsjednik Konga osuđen na smrt

Vojni sud u Demokratskoj Republici Kongo osudio je danas u odsustvu bivšeg predsjednika države Žozefa Kabilu na smrt, nakon što ga je proglasio krivim za ratne zločine, izdaju i zločine protiv čovječnosti.

Izvor: Shutterstock

Kabila je optužen zbog navodne uloge u podršci pobunjenicima grupe M23, koje podržava Ruanda u nestabilnim istočnim provincijama Deomokratskoj Republici Kongo, prenosi londonski "Gardijan".

Žozef Kabila, koji je vodio Demokratsku Republiku Kongo od 2001. do 2019. godine, porekao je bilo kakvu krivicu i izjavio da je sudstvo politizovano.

General-potpukovnik Žozef Mutombo Katalaji, koji je predsjedavao vojnim sudskim vijećem u Kinšasi, rekao je da je Kabila proglašen krivim za optužbe koje uključuju ubistvo, seksualno nasilje, mučenje i pobunu.

Kabila nije prisustvovao suđenju i nije imao pravnog zastupnika tokom sudskog procesa, a njegovo trenutno boravilište nije za sada poznato.

Sud mu je naložio da plati oko 50 milijardi dolara naknada za štetu nanesenu državi i žrtvama.

(Srna)