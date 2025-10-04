Zašto su SAD promijenile odluku o američkom ambasadoru u Srbiju: Poznat razlog iznenadne diplomatske odluke

Albanski lobi se protivio imenovanju Marka Brnovića za američkog ambasadora u Srbiji.

Izvor: Privatna arhiva/Mark Brnovich

Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa odlučila je da povuče kandidaturu Marka Brnovića za ambasadora u Srbiji, a prema saznanjima "Telegrafa", poznato je i zašto se to dogodilo. Upleten je albanski lobi u Senatu prema njihovim saznanjima.

I sam Mark Brnović se kratko oglasio nakon odluke o povlačenju nominacije. Rekao je da "birokrate duboke države ne žele da bilo ko sa političkim, etičkim i verskim bekgraundom poput njegovog obavlja ambasadorsku dužnost u Srbiji".

"Oni (Albanci) su toliko jaki u Senatu, da su uspeli na kraju da izvrše veliki pritisak na, prije svega demokratske senatore, i faktički 'stopiraju' imenovanje Brnovića. Kada je postalo sigurno da nominacija Brnovića neće proći u Senatu, Bijela kuća je reagovala i sama povukla nominaciju, kako bi se ovo izbjeglo", otkriva izvor pomenutog portala iz Vašingtona.

Ko je Mark Brnović?

On je do 2024. godine bio Državni tužilac Arizone gde je vodio istragu o rezultatima glasanja na predsjedničkim izborima 2020. godine kada je pobijedio bivši predsjednik Džozef Bajden. Tada ga je Tramp kritikovao jer nije tražio poništenje rezultata tih izbora.

Za člana Republikanske stranke izabran je 2014. godine, a dužnost je preuzeo 5. januara 2015. godine. Oženjen je Suzanom Brnović.

U intervjuu iz novembra 2024. godine je govorio o predsjedničkim izborima koji su održani u novembru 2024. Naveo je da je atmosfera prije izbora bila “napeta”.

Tokom kandidature za Senat 2022, otkrio je svoje porijeklo. Porodica njegovog oca je iz Crne Gore.

“Ja sam sin srpskih imigranata koji su pobjegli od političkog nasilja kako bi svojoj djeci pružili šansu da okuse američki san. Ja sam veoma ponosan na moje etničke korijene. Porodica mog oca je došla iz Crne Gore, a Brnovići su pleme iz Lješanske nahije.

Porodica moje majke je došla iz Dalmacije i ja sam pravoslavni Srbin po vjeri, tako da možete da se kaže da sam pokupio ono najbolje od cijelog Balkana! Moja žena i ja smo se vjenčali u crkvi u kojoj su krštena i naša djeca i to je crkva u Finiksu u Arizoni koju posjećujem cjelog života“, naveo je tada na svom profilu na društvenoj mreži ”X".