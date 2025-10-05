logo
Urušavanje škole u Indoneziji: Broj poginulih dostigao 37, spasioci i dalje pretražuju

Urušavanje škole u Indoneziji: Broj poginulih dostigao 37, spasioci i dalje pretražuju

Izvor SRNA
Broj žrtava urušavanja škole na ostrvu Java u Indoneziji porastao je na 37, saopštili su zvaničnici nakon što su spasioci pronašli još tijela ispod ostataka zgrade.

Stravičan bilans na Javi: Još tijela pronađeno pod ruševinama, 37 poginulih Izvor: Juni KRISWANTO / AFP / Profimedia

Dio višespratnice iznenada se srušio u ponedjeljak, 29. septembra, dok su se učenici okupljali na popodnevnoj molitvi.

"Do nedjelje ujutru, broj pronađenih žrtava je 141, pri čemu su 104 osobe u stabilnom stanju, a 37 je mrtvo", saopštio je operativni direktor nacionalne službe za potragu i spasavanje Judi Bramantio.

On je dodao da se 26 ljudi i dalje vodi kao nestalo, prenosi AFP.

"Operacija spasavanja završena je oko 60 odsto", rekao je novinarima zvaničnik nacionalne agencije za katastrofe Budi Iravan i dodao da se nada da će uskoro biti u potpunosti završena.

