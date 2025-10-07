logo
Uhapšen sin (15) izbodene gradonačelnice: Opsadno stanje u Njemačkoj, žena u kritičnom stanju

Izbodena njemačka gradonačelnica je u kritičnom stanju.

Uhapšen sin izbodene gradonačelnice u Njemačkoj Izvor: Steven Mohr / imago sportfotodienst / Profimedia

Izbodena gradonačelnica Herdeke u Njemačkoj, Iris Stalcer, nalazi se u kritičnom stanju, prenosi "Gardijan". Ona je danas pronađena izbodena u svojoj kući u zapadnoj Njemačkoj sa više ubodnih rana.

Njemački kancelar Fridrih Merc je ocijenio ovaj napad kao "gnusan čin". Ona (57) je izabrana za gradonačelnicu Herdekea 28. septembra ove godine i članica je Socijal-demokratske partije.

Njemačka agencija "DPA" je objavila ranije u toku dana da je pronađena sa teškim povredama i ljekari su počeli da je operišu. Motiv napada još nije poznat. Prema posljednjim informacijama njemačkog "Bilda", usvojenisin (15) izbodene gradonačelnice je odveden u policijsku stanicu sa lisicama na rukama, prenosi "Gardijan".

On je inače prijavio policiji da mu je majka izbodena. Sumnja se da je napad navodno političke prirode, ali nema zvaničnih informacija o tome.

(Mondo)

