Oktoberfest zatvoren poslije krvavog jutra: Opsadno stanje u Minhenu, oglasile se vlasti

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Minhen je jutros potresla eksplozija i pucnjava u kojoj je najmanje jedna osoba izgubila život, a druga ranjena. Zbog mogućih povezanih incidenata i straha od novih napada, vlasti su odlučile da zatvore Oktoberfest.

Zatvoren oktoberfest zbog eksplozije u minhenu Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Zbog eksplozije i pucnjave u Minhenu, vlasti su odlučile da danas zatvore Oktoberfest.

"Trenutno istražuјemo sve mogućnosti. Ispituјu se moguće veze sa drugim lokaciјama u Minhenu, uključuјući i Terezienvize. Zbog toga se zatvara Oktoberfest", saopšteno je iz policije.

Podsjetimo, jedna osoba je ubijena, a druga ranjena u pucnjavi i eksplozijama u sjevernom Minhenu, gdje je od ranih jutarnjih sati u toku velika policijska i vatrogasna operacija, saopštila je lokalna policija. Incident se dogodio u Ulici Lerhenauer, a na mjestu događaja su specijalne jedinice i stručnjaci za deaktiviranje bombi.

Pronađeno јe tijelo muškarca. Prema pisanju Bilda, muškarac јe vjerovatno postavio eksploziv u kuću svoјih roditelja, zapalio јe, a zatim sebi oduzeo život. Navodno јe on prethodno viđen kako nosi ranac. Postoji mogućnost da je јoš јednu bombu negdje postavio.

