Nema načina da Tramp bude predsjednik SAD po treći put

Ustav ne može biti izmijenjen tako da omogući predsjedniku SAD Donaldu Trampu da se kandiduje za treći mandat, smatra predsjednik Predstavničkog doma Američkog kongresa Majk Džonson.

"Predsjednik zna. Razgovarali smo o ograničenjima Ustava. Vjerujem da imamo tri izvanredne godine pred nama. Ne vidim način da se izmijeni Ustav", rekao je Džonson novinarima.

Tramp je juče izjavio da nije ozbiljno razmatrao treći predsjednički mandat 2028. godine, ali da bi volio da to uradi.

Prošle sedmice, bivši Trampov savjetnik Stiv Benon otkrio je plan koji bi omogućio predsjedniku da se vrati na dužnost 2028. godine.

U intervjuu za The Economist Benon je rekao da će Tramp "dobiti treći mandat" i da bi se ljudi "trebali jednostavno naviknuti na to".

Kada je upitan o 22. amandmanu Ustava SAD, koji jasno propisuje da niko ne može biti izabran za predsjednika više od dva puta, Benon je odgovorio da se "vidi šta je tačno definicija mandatnog ograničenja" i da se razmatraju "različite alternative".

On je Trampa opisao kao "instrument božje volje" i tvrdio da on "služi volji američkog naroda", što bi, prema Benonovom tumačenju, moglo biti opravdanje za pokušaj povratka na vlast uprkos formalnim ograničenjima.