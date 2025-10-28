logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nema načina da Tramp bude predsjednik SAD po treći put

Nema načina da Tramp bude predsjednik SAD po treći put

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Ustav ne može biti izmijenjen tako da omogući predsjedniku SAD Donaldu Trampu da se kandiduje za treći mandat, smatra predsjednik Predstavničkog doma Američkog kongresa Majk Džonson.

tramp neće biti predsjednik 2028. Izvor: Shutterstock/rarrarorro

"Predsjednik zna. Razgovarali smo o ograničenjima Ustava. Vjerujem da imamo tri izvanredne godine pred nama. Ne vidim način da se izmijeni Ustav", rekao je Džonson novinarima.

Tramp je juče izjavio da nije ozbiljno razmatrao treći predsjednički mandat 2028. godine, ali da bi volio da to uradi.

Prošle sedmice, bivši Trampov savjetnik Stiv Benon otkrio je plan koji bi omogućio predsjedniku da se vrati na dužnost 2028. godine.

U intervjuu za The Economist Benon je rekao da će Tramp "dobiti treći mandat" i da bi se ljudi "trebali jednostavno naviknuti na to".

Kada je upitan o 22. amandmanu Ustava SAD, koji jasno propisuje da niko ne može biti izabran za predsjednika više od dva puta, Benon je odgovorio da se "vidi šta je tačno definicija mandatnog ograničenja" i da se razmatraju "različite alternative".

On je Trampa opisao kao "instrument božje volje" i tvrdio da on "služi volji američkog naroda", što bi, prema Benonovom tumačenju, moglo biti opravdanje za pokušaj povratka na vlast uprkos formalnim ograničenjima.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Donald Tramp SAD ustav

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ