Bajden osuo paljbu po Trampu, ovo su mračni dani: Prvo obraćanje bivšeg predsjednika nakon terapije

Prvo javno obraćanje bivšeg američkog predsjednika amerike Džozefa Bajdena u Bostonu, nakon što je završio terapiju zračenjem zbog raka prostate.

Izvor: JEFF KOWALSKY / AFP / Profimedia

Bivši američki predsjednik Džo Bajden nazvao je trenutnu situaciju u zemlji "mračnim danima", pozivajući Amerikance da ostanu optimistični i ne povlače se pred napadima na slobodu govora i testiranjem granica izvršne vlasti od strane predsjednika Donalda Trampa.

To je bilo njegovo prvo javno obraćanje nakon što je završio terapiju zračenjem zbog agresivnog oblika raka prostate, a govor je održao u Bostonu nakon što je primio nagradu za životno djelo Instituta Edvarda M. Kenedija, prenosi CNN.

Izvor: YouTube/Printscreen/ The White House

Poziv na optimizam

"Od svog osnivanja, Amerika je služila kao svjetionik za najmoćniju ideju ikada u istoriji vlasti u svijetu. Ideja je jača od bilo koje vojske. Moćniji smo od bilo kog diktatora", rekao je Bajden.

Naglasio je da Amerika zavisi od predsjedništva sa ograničenom moći, funkcionalnog Kongresa i nezavisnog pravosuđa. Osvrnuvši se na dugotrajnu blokadu savezne vlade, koju je Tramp iskoristio za preuzimanje dodatne kontrole, Bajden je poručio: "Prijatelji, ne mogu ovo uljepšavati. Ovo su mračni dani".

Ipak, predvidio je da će "zemlja ponovo pronaći svoj pravi kompas i izaći, kao i uvijek, jača, mudrija i otpornija, pravednija, sve dok zadržimo vjeru".

Izvor: MANDEL NGAN / POOL/AFP POOL

Pohvala onima koji se opiru

Bajden je istakao primjere pojedinaca koji se suprotstavljaju pretnjama sadašnje administracije, spomenuvši savezne službenike koji iz protesta daju ostavke, kao i univerzitete i komičare koji su se našli na meti Trampa.

"Voditelji kasnovečernjih emisija nastavljaju da osvetljavaju slobodu govora znajući da su im karijere u pitanju", rekao je.

Pohvalio je i republikanske zvaničnike koji glasaju protiv Trampove administracije.

"Amerika nije bajka. Već 250 godina to je stalna borba, egzistencijalna borba između opasnosti i mogućnosti", dodao je.

Svoj govor zaključio je pozivom građanima da se "ponovo podignu".

Izvor: WIN MCNAMEE / Getty images / Profimedia

Zdravstveno stanje i kraj mandata

Podsjetimo, 82-godišnji demokrata napustio je dužnost u januaru nakon jednog mandata u Bijeloj kući. Odustao je od kandidature za reizbor nakon pritiska javnosti zbog lošeg nastupa u debati protiv Trampa i zabrinutosti zbog svojih godina, zdravlja i mentalne sposobnosti.

Bajden je podržao svoju potpredsjednicu Kamalu Haris, koja je na izborima prošlog novembra izgubila od Trampa. U maju je Bajdenov kabinet objavio da mu je dijagnostikovan rak prostate koji se proširio na kosti. Agresivnost raka prostate mjeri se takozvanom Glisonovom ljestvicom od 6 do 10, a Bajdenov rezultat je 9, što označava veoma agresivan oblik bolesti.

Bivši predsjednik, koji će u novembru napuniti 83 godine, završio je ciklus zračenja ranije ovog mjeseca, a dalji koraci u liječenju za sada nisu poznati. Uprkos bolesti, Bajden ostaje aktivan i sledećeg mjeseca biće glavni govornik na događaju Demokratske stranke u Omahi, Nebraski.



