Amerika sprema kopnenu ofanzivu na Venecuelu? "Vrijeme je da ode, Trampova administracija ima ovlašćenja"

Američki senator kaže da je moguć kopneni napad američke vojske na Venecuelu.

Izvor: Federico PARRA / AFP / Profimedia/EPA/ALLISON ROBBERT / POOL/AFP POOL

Američki senator Lindzi Grejem izjavio je u nedjelju uveče da je "moguć kopneni napad Sjedinjenih Američkih Država na Venecuelu", piše "CBS News". Prema njegovim riječima, američki predsjednik Donald Tramp smatra da je "vrijeme da ode" predsjednik Venecuele Nikolas Maduro.

"Mislim da je predsjednik Tramp jasno poručio da je Nikolas Maduro, predsjednik Venecuele, trgovac drogom i da je vrijeme da ode. Predsjednik Tramp je rekao da su Venecuela i Kolumbija predugo bile sigurna utočišta za narkoteroriste.

Tramp mi je juče rekao da planira da izvijesti članove Kongresa kada se bude vratio iz Azije o potencijalnim budućim vojnim operacijama protiv Venecuele i Kolumbije. Podržavam tu ideju", objasnio je senator Grejem.

Kako je dalje objasnio, Tramp i njegova administracija imaju sva neophodna ovlašćenja. Kongres će biti informisan o planovima za kopnene operacije.

Istakao je da nije reč o invaziji, već je pojasnio da je krajnji cilj smjena predsjednika Nikolasa Madura. Prema američkom Ustavu, Kongres smije i ima pravo da objavi rat, ali Grejem navodi da administracija predsednika Trampa ima ta ovlašćenja.

"Senatori zaslužuju više informacija i dobiće ih, ali ne postoji obaveza da Kongres objavi rat prije nego što predsjednik kao vrhovni komandant može da upotrebi silu. Panama i Grenada su primjeri gde su republikanski predsjednici djelovali da zaštite američki narod", podvukao je senator Grejem.