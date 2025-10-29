logo
Jezive scene u Rio de Žaneiru: Poginulo 132 ljudi tokom žestokih policijskih racija

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Broj poginulih u policijskoj raciji u Rio de Žaneiru porastao je na čak 132, što je više nego dvostruko više od ranije objavljenog broja žrtava, saopštila je kancelarija javnog branioca države.

Poginule 132 osobe u racijama u Brazilu Izvor: Jose Lucena / imago stock&people / Profimedia

Kancelarija javnog branioca države Rio de Žaneiro saopštila je da je 132 osobe ubijeno tokom krvavih policijskih racija protiv narko-dilera u utorak, što je više nego dvostruko više od zvaničnog broja žrtava do sada.

"Najnoviji podaci govore o 132 poginulih," saopštila je ova institucija, koja pruža pravnu pomoć siromašnima. Ožalošćeni su se okupili na ulicama Rija, u blizini mjesta gdje se dogodila operacija, dok su tijela polagana na kolovoz.

Guverner države Rio de Žaneiro, Klaudio Kastro, izjavio je u srijedu da broj poginulih iznosi oko 60, ali je upozorio da bi stvarni broj mogao biti veći, jer se nova tijela još uvijek prevoze u mrtvačnicu, gdje se vrši identifikacija i prebrojavanje.

(Mondo.rs)

rio de ženeiro Brazil policija racija

