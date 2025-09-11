logo
Istorijska presuda: Bivši predsjednik Brazila kriv za pokušaj državnog udara

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Vrhovni sud Brazila većinom glasova osudio je bivšeg predsjednika Žaira Bolsonara za planiranje državnog udara nakon poraza na izborima 2022. godine. On je postao prvi bivši predsjednik u istoriji zemlje osuđen za napad na demokratiju.

bolsonaro osuđen za državni udar Izvor: EPA/JOEDSON ALVES

Bivši brazilski predsjednik Žair Bolsonaro osuđen je u četvrtak od strane Vrhovnog suda većinom glasova za planiranje državnog udara kako bi ostao na vlasti poslije poraza na izborima 2022. godine.

Presuda većine od pet sudija u brazilskom Vrhovnom sudu čini Bolsonara prvim bivšim predsjednikom u istoriji zemlje koji je osuđen za napad na demokratiju. Do sada su troje sudija glasali za osuđujuću presudu, jedan je oslobođen, a još jedan treba da glasa.

(MONDO)

Tagovi

Brazil Žair Bolsonaro presuda državni udar

