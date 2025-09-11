Istorijska presuda: Bivši predsjednik Brazila kriv za pokušaj državnog udara

Vrhovni sud Brazila većinom glasova osudio je bivšeg predsjednika Žaira Bolsonara za planiranje državnog udara nakon poraza na izborima 2022. godine. On je postao prvi bivši predsjednik u istoriji zemlje osuđen za napad na demokratiju.

Izvor: EPA/JOEDSON ALVES

Bivši brazilski predsjednik Žair Bolsonaro osuđen je u četvrtak od strane Vrhovnog suda većinom glasova za planiranje državnog udara kako bi ostao na vlasti poslije poraza na izborima 2022. godine.

Presuda većine od pet sudija u brazilskom Vrhovnom sudu čini Bolsonara prvim bivšim predsjednikom u istoriji zemlje koji je osuđen za napad na demokratiju. Do sada su troje sudija glasali za osuđujuću presudu, jedan je oslobođen, a još jedan treba da glasa.

(MONDO)