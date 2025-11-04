Istraga otkrila bezbjednosne propuste: Praćeni telefoni visokih EU zvaničnika, evo za šta su korišćeni podaci

Zajednička istraga evropskih medija razotkrila je mrežu posrednika koji prodaju podatke o kretanju zaposlenih u institucijama EU, dok je Evropska komisija priznala "zabrinjavajuće nalaze" i uvela hitne mjere zaštite.

Izvor: Formatoriginal/Shutterstock

Anonimni podaci o lokaciji službenih telefona zaposlenih u institucijama Evropske unije u Briselu našli su se na prodaju, pokazala je zajednička istraga nekoliko evropskih medija. Na taj način je zaštita podataka stavljena pod znak pitanja.

Kako navode istraživači, u bazama koje nude tzv. data brokeri identifikovana su najmanje tri visoka funkcionera EU, dok su telefoni praćeni i na lokacijama NATO objekata i belgijskih vojnih baza.

Evropska komisija potvrdila je "zabrinjavajuće zaključke" istrage i saopštila da je svojim zaposlenima izdala nova uputstva o podešavanjima praćenja oglasa na poslovnim i privatnim uređajima, kao i da je o tome obavijestila druge institucije EU.

Istragu su sproveli novinari medija L’Echo, Le Monde, njemačkih javnih servisa BR i ARD, portala Netzpolitik.org i BNR Nieuwsradio iz Holandije. Novinari su se predstavljali kao zaposleni u marketinškoj agenciji i uspeli da, preko posrednika, kupe stotine miliona podataka o lokacijama telefona u Belgiji.

Ove posredničke firme prikupljaju i prodaju ogromne količine ličnih informacija dobijenih iz mobilnih aplikacija ili internet kretanja korisnika. Takvi podaci se često preprodaju oglašivačima, ali i državnim institucijama, pa čak i policiji.

Iako bi podaci o lokaciji trebalo da budu anonimni, njihovo ukrštanje može otkriti identitet korisnika, njihova svakodnevna kretanja i navike. Istraživači su na taj način uspeli da otkriju imena, prezimena i životne rutine najmanje pet osoba koje rade ili su ranije radile u institucijama EU, od kojih tri imaju visoke funkcije.

Dvoje od njih potvrdilo je da se prikupljeni podaci poklapaju s njihovim domom, radnim mestom i putovanjima.

Prema evropskom Zakonu o zaštiti podataka (GDPR), prikupljanje ovakvih informacija dozvoljeno je samo uz izričit pristanak korisnika, koji moraju biti jasno obavešteni o tome kako će njihovi podaci biti korišćeni.

Iako Google Play Store i Apple App Store zahtevaju od aplikacija da objave koje podatke prikupljaju, analiza portala Netzpolitik.org pokazala je da pojedine aplikacije i dalje bilježe podatke o lokaciji korisnika bez ikakvog obavještenja.

Slična tajna istraga irskog javnog servisa u septembru dovela je do toga da Komisija za zaštitu podataka Irske (DPC) suspenduje rad jedne domaće firme za trgovinu podacima. DPC je saopštila da je identifikovala još dve slične kompanije u drugim članicama EU i da sarađuje sa nadležnim telima u tim državama.

(EUpravo zato/Politico)