Strašan požar u Hong Kongu, stradalo najmanje 36 ljudi (Foto, Video)

U požaru koji se proširio na više visokih stambenih zgrada u stambenom kompleksu u Hongkongu poginulo je 36 osoba, a 279 se vode kao nestale, saopštila je danas gradska vatrogasna služba.
Kompleks čini osam solitera, a vatra je zahvatila sedam, navodi vatrogasna služba i dodaje da je u zgradama 2.000 apartmana koji su dom za oko 4.600 stanovnika, prenosi Rojters.
13 KILLED IN HONG KONG FIRE— Sarcasm (@sarcastic_us)November 26, 2025
Massive high-rises in Hong Kong are engulfed in flames -multiple blocks burning, residents trapped, evacuations underway, and tragic loss of lives including a firefighter.#HongKongpic.twitter.com/Sv5hXIlywu
Stanarima koji su ostali zarobljeni u kulama se savjetuje da ostanu gdje su i da čekaju spasioce.Izvor: Nexpher Images / ddp USA / Profimedia
Oko 700 ljudi je evakuisano u privremena skloništa.
Video sa mjesta događaja pokazao je najmanje pet zgrada u plamenu i dimom koji je izbijao iz mnogih prozora.
At least 36 people have died and 279 people are unaccounted for, officials say. Residents remain trapped on higher floors of the buildings.https://t.co/iclSJYO8p1pic.twitter.com/FtoFH3FyZ5— CNN (@CNN)November 26, 2025