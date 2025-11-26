logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Strašan požar u Hong Kongu, stradalo najmanje 36 ljudi (Foto, Video)

Strašan požar u Hong Kongu, stradalo najmanje 36 ljudi (Foto, Video)

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor Fonet
0

U požaru koji se proširio na više visokih stambenih zgrada u stambenom kompleksu u Hongkongu poginulo je 36 osoba, a 279 se vode kao nestale, saopštila je danas gradska vatrogasna služba.

požar u hong kongu Izvor: Vernon Yuen / imago stock&people / Profimedia

Kompleks čini osam solitera, a vatra je zahvatila sedam, navodi vatrogasna služba i dodaje da je u zgradama 2.000 apartmana koji su dom za oko 4.600 stanovnika, prenosi Rojters.

Stanarima koji su ostali zarobljeni u kulama se savjetuje da ostanu gdje su i da čekaju spasioce.

Izvor: Nexpher Images / ddp USA / Profimedia

Oko 700 ljudi je evakuisano u privremena skloništa.

Video sa mjesta događaja pokazao je najmanje pet zgrada u plamenu i dimom koji je izbijao iz mnogih prozora.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Kina Hong Kong požar

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ