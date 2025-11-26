Strašan požar u Hong Kongu, stradalo najmanje 36 ljudi (Foto, Video)

U požaru koji se proširio na više visokih stambenih zgrada u stambenom kompleksu u Hongkongu poginulo je 36 osoba, a 279 se vode kao nestale, saopštila je danas gradska vatrogasna služba.

Izvor: Vernon Yuen / imago stock&people / Profimedia

Kompleks čini osam solitera, a vatra je zahvatila sedam, navodi vatrogasna služba i dodaje da je u zgradama 2.000 apartmana koji su dom za oko 4.600 stanovnika, prenosi Rojters.

13 KILLED IN HONG KONG FIRE

Massive high-rises in Hong Kong are engulfed in flames -multiple blocks burning, residents trapped, evacuations underway, and tragic loss of lives including a firefighter.#HongKongpic.twitter.com/Sv5hXIlywu — Sarcasm (@sarcastic_us)November 26, 2025

Stanarima koji su ostali zarobljeni u kulama se savjetuje da ostanu gdje su i da čekaju spasioce.

Izvor: Nexpher Images / ddp USA / Profimedia

Oko 700 ljudi je evakuisano u privremena skloništa.

Video sa mjesta događaja pokazao je najmanje pet zgrada u plamenu i dimom koji je izbijao iz mnogih prozora.