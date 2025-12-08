Tajland napao Kambodžu, propao Trampov mirovni plan

Tajland je pokrenuo vazdušne napade duž sporne granice sa Kambodžom nakon pogibije svog vojnika, dok obe strane međusobno optužuju kršenje primirja koje je posredovao Donald Tramp.

Izvor: Shutterstock/Sa Sola/Chaiwat Subprasom/Noamgalai

Tajland je danas pokrenuo vazdušne napade duž sporne granice sa Kambodžom, nakon što su se dvije zemlje uzajamno optuživale za kršenje sporazuma o prekidu vatre u kojem je posredovao predsjednik SAD Donald Tramp.

Tajlandska vojska je saopštila da su vazdušni napadi pokrenuti nakon što je jedan od tajlandskih vojnika poginuo, a četvorica su ranjena u sukobima duž nestabilne granice između dvije zemlje, prenosi "Gardijan".

"Meta su bili kambodžanski položaji sa oružanom podrškom u oblasti prevoja Čong An Ma, pošto je sa tih položaja korišćena artiljerijska i minobacačka vatra protiv tajlandske strane u bazi Anupong, što je rezultiralo smrću jednog i ranjavanjem dvojice naših vojnika", rekao je general-major Vintaj Suvari, prenosi CNN.

Tajlandsko ratno vazduhoplovstvo je saopštilo da koristi ratne avione za napade na vojne ciljeve u nekoliko oblasti, optužujući Kambodžu da mobiliše teško naoružanje i pregrupiše borbene jedinice.

Kambodžansko Ministarstvo nacionalne odbrane okrivilo je Tajland za najnoviju eskalaciju, saopštivši da su tajlandske snage pokrenule jutros napad na kambodžanske trupe, a da Kambodža nije uzvratila, uprkos provokativnim akcijama tokom proteklih dana.

Prema tajlandskoj vojsci, Kambodža je počela da granatira pogranično područje oko 3 sata ujutru po lokalnom vremenu. S druge strane, u posebnom saopštenju, kambodžanska vojska optužila je tajlandske snage da su „napale kambodžanske položaje“ oko 5:04 ujutru.

Borbe se rasplamsavaju samo šest nedelja nakon što je Donald Tramp posredovao u potpisivanju sporazuma o prekidu vatre. Najmanje 48 ljudi je do sada poginulo u sukobima, a 300.000 ih je bilo primorano da napusti svoje domove.