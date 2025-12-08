logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tajland napao Kambodžu, propao Trampov mirovni plan

Tajland napao Kambodžu, propao Trampov mirovni plan

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Tajland je pokrenuo vazdušne napade duž sporne granice sa Kambodžom nakon pogibije svog vojnika, dok obe strane međusobno optužuju kršenje primirja koje je posredovao Donald Tramp.

Tajland napao Kambodžu Izvor: Shutterstock/Sa Sola/Chaiwat Subprasom/Noamgalai

Tajland je danas pokrenuo vazdušne napade duž sporne granice sa Kambodžom, nakon što su se dvije zemlje uzajamno optuživale za kršenje sporazuma o prekidu vatre u kojem je posredovao predsjednik SAD Donald Tramp.

Tajlandska vojska je saopštila da su vazdušni napadi pokrenuti nakon što je jedan od tajlandskih vojnika poginuo, a četvorica su ranjena u sukobima duž nestabilne granice između dvije zemlje, prenosi "Gardijan".

"Meta su bili kambodžanski položaji sa oružanom podrškom u oblasti prevoja Čong An Ma, pošto je sa tih položaja korišćena artiljerijska i minobacačka vatra protiv tajlandske strane u bazi Anupong, što je rezultiralo smrću jednog i ranjavanjem dvojice naših vojnika", rekao je general-major Vintaj Suvari, prenosi CNN.

Tajlandsko ratno vazduhoplovstvo je saopštilo da koristi ratne avione za napade na vojne ciljeve u nekoliko oblasti, optužujući Kambodžu da mobiliše teško naoružanje i pregrupiše borbene jedinice.

Kambodžansko Ministarstvo nacionalne odbrane okrivilo je Tajland za najnoviju eskalaciju, saopštivši da su tajlandske snage pokrenule jutros napad na kambodžanske trupe, a da Kambodža nije uzvratila, uprkos provokativnim akcijama tokom proteklih dana.

Prema tajlandskoj vojsci, Kambodža je počela da granatira pogranično područje oko 3 sata ujutru po lokalnom vremenu. S druge strane, u posebnom saopštenju, kambodžanska vojska optužila je tajlandske snage da su „napale kambodžanske položaje“ oko 5:04 ujutru.

Borbe se rasplamsavaju samo šest nedelja nakon što je Donald Tramp posredovao u potpisivanju sporazuma o prekidu vatre. Najmanje 48 ljudi je do sada poginulo u sukobima, a 300.000 ih je bilo primorano da napusti svoje domove.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Tajland Kambodža

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ