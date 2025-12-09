Šokantan izvještaj: Najviši britanski doušnik u IRA-i učestvovao u 14 ubistava, bio "zaštićen" od MI5

Izvještaj otkriva da je britanska obavještajna služba znala za ulogu agenta "Stakeknife" u smrtonosnoj jedinici IRA-e.

Najviši britanski doušnik unutar IRA-e bio je umiješan u najmanje 14 ubistava i 15 otmica, navodi se u šokantnom izvještaju. Agent poznat pod kodnim imenom "Stakeknife", za koga se široko veruje da je bio Fredi Skapatiki, godinama je bio zaštićen od strane službi bezbjednosti i delovao kao izvršilac likvidacija u IRA-i, uz znanje MI5, pokazuje istraga koja traje već punih 9 godina.

Istraga pod nazivom Operacija "Kenova" ustanovila je da je MI5 od samog početka znao identitet agenta, koji je radio za britansku vojsku, kao i za njegovu ulogu u ozloglašenoj “unutrašnjoj bezbjednosnoj jedinici” IRA-e koja je likvidirala osumnjičene doušnike. U izvještaju se navodi da su vojni operativci dva puta odveli Stakeknifea “na odmor”, iako je postojao nalog za njegovo hapšenje zbogubistva.

Izvještaj navodi da novi dokazi ruše ranije tvrdnje da je MI5 imao "sporednu ulogu" u vezi sa agentom. Naprotiv, tajna služba je bila “usko uključena”, a dokumenta potvrđuju navode bivšeg oficira da je “sve što je rađeno sa Stakeknifeom bilo sa znanjem i odobrenjem MI5”.



"MI5 je imao uvid u svu njegovu obaveštajnu građu i zbog toga je morao znati za njegovo učešće u teškim zločinima", navodi se u izvještaju.

MI5 je od početka bio svestan njegovog identiteta, pozicije u unutrašnjoj bezbjednosnoj jedinici IRA-e i učešća u otmicama i mučenjima osumnjičenih doušnika, koji su potom ubijani.

Iako su ga bezbjednosne službe nazivale "krunskim draguljem" britanske obavještajne mreže i verovale da je njegova obavještajna uloga spasla mnoge živote, prošlogodišnji preliminarni izveštaj pokazao je da je Stakeknife vjerovatno bio odgovoran za više smrti nego što ih je spriječio, te da su ga pojedini unutar službi idealizovali “kroz ružičaste naočare”.

U novom izvještaju upozorava se da je takav pristup bio zasnovan na “mitovima i bajkama”.

Plaćen da ubija dok je radio i za vojsku

U izvještaju koji broji 164 stranica navodi se da je Stakeknife ubijao i otimao ljude dok je istovremeno tajno prenosio informacije britanskoj vojsci. Bio je plaćen stotinama hiljada funti, a radio je u jedinici IRA-e poznatoj kao “Nutting Squad” - jedinici koja je pogubljivala osumnjičene doušnike hicem u potiljak.

Stakeknife je u više slučajeva učestvovao u mučenju žrtava, obezbeđivanju “priznanja” na improvizovanim IRA suđenjima, kao i u donošenju odluka o njihovom pogubljenju, navodi izvještaj.

Regrutovala ga je tajna vojna jedinica Force Research Unit (FRU), ali je deo informacija koje je dostavljao bio netačan ili nepouzdan. Od 2003. godine, kada je njegovo ime procurilo u javnost, Fredi Skapatiki je pod zaštitom MI5 izmješten u Englesku, gdje je živio u velikoj kući u Sari i vozio Mercedes.

Fredi Skapatiki je umro 2023. godine, u 77. godini, a britanska vlada i dalje odbija da potvrdi da je on bio Stakeknife, pozivajući se na politiku “ne potvrđujemo, ne demantujemo”.

Vlada pozvana da otkrije izvor

Sir Iain Livingstone, autor izveštaja, pozvao je Vladu da prekrši ovo pravilo i zvanično objavi identitet agenta.

“Ova politika ne sme biti sredstvo da se zaštite agenti koji su počinili monstruozne zločine”, rekao je Livingstone.

Šef policijske službe Sjeverne Irske, Jon Bučer, izjavio je da ne postoji “nijedan valjan razlog” da se identitet Stakeknifea i dalje krije. Ocijenio je da je vladina zabrana “neodrživa i na ivici apsurda”, uz zaključak da prikrivanje potresa povjerenje javnosti, žrtava i porodica, kao i slobodu medija i pravosuđe.

MI5 kasnio sa dokazima i ugrozio istragu

Boutcher je naveo da je MI5 kasno dostavio ključne dokumente, osam godina nakon početka istrage - čime su izgubljene važne mogućnosti za procesuiranje odgovornih. Istraga je zaključila da je to predstavljalo “ozbiljan institucionalni propust”.

Direktor MI5, Sir Ken McCallum, izvinio se zbog kašnjenja, ali je odbacio navode da je dokumentacija svjesno zataškavana.

"Istina se i dalje nepotrebno krije"

U izvještaju se zaključuje da je vlada svojim ustrajnim odbijanjem da imenuje Stakeknifea “nepotrebno nanijela dodatnu bol porodicama” i nastavila da uskraćuje javnosti informacije od presudnog značaja za razumevanje britanske uloge u sukobu u Sjevernoj Irskoj.

(The Telegraph/Mondo)