logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nema prijateljskog tona i ne treba očekivati rezultate: Iz Rusije se oglasili o pregovorima sa SAD i Ukrajinom

Nema prijateljskog tona i ne treba očekivati rezultate: Iz Rusije se oglasili o pregovorima sa SAD i Ukrajinom

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
0

Kremlj poručuje da su razgovori Rusije, Ukrajine i SAD o okončanju rata još u ranoj fazi i da ne treba očekivati brze rezultate, iako su kontakti ocijenjeni kao konstruktivni.

Iz Rusije se oglasili o pregovorima sa SAD i Ukrajinom Izvor: Erik Romanenko / Zuma Press / Profimedia

Kremlj je saopštio da su razgovori između Rusije, Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država o okončanju rata još u ranoj fazi i upozorio da ne treba očekivati opipljive rezultate. "Bilo bi pogrešno očekivati velike rezultate", rekao je u Moskvi portparol Kremlja Dmitrij Peskov, govoreći o trilateralnim razgovorima održanim prošlog vikenda u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Ruska državna novinska agencija TASS prenela je Peskovljeve reči da su teme o kojima se razgovaralo u Abu Dabiju bile teške, ali da samu činjenicu da su ti kontakti započeli konstruktivno treba smatrati pozitivnom.

Na prvim direktnim pregovorima između zaraćenih strana u poslednjih nekoliko mjeseci dogovoren je samo nastavak razgovora nakon nedjelju dana, dok tačan datum još nije određen, navodi agencija DPA. Agencija Frans pres je tokom vikenda objavila, pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika, da se novi sastanak očekuje u nedelju, 1. februara.

Demantovana američka izvještavanja

Peskov je demantovao izvještaje američkih predstavnika prema kojima je između učesnika sa ukrajinske i ruske strane vladao gotovo prijateljski ton. "To je u ovoj fazi teško moguće", rekao je on.

Peskov se osvrnuo i na takozvanu "formulu iz Enkoridža", koja ocrtava ruske interese, što je referenca na samit američkog predsjednika Donalda Trampa i ruskog predsjednika Vladimira Putina na Aljasci u avgustu 2025. godine. Sa tog sastanka nije objavljen nikakav dogovor.

Rusija zahteva povlačenje ukrajinskih snaga iz delova istočne oblasti Donbasa koji su još pod kontrolom Kijeva, čemu se ukrajinska vlada protivi. Njemački stručnjak za bezbjednost Niko Lange naveo je na mreži Iks da se čini kako je Tramp u Enkoridžu dao obećanja koja sada ne može da ispuni, zbog čega SAD vrše pritisak na Ukrajinu da pristane na ustupke. 

Možda će vas zanimati

Tagovi

Rusija SAD Ukrajina

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ