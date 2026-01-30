Hrišćanstvo sve manje popularno u Evropi, procenat ateista naglo raste: Stručnjak objasnio zašto je tako

Ateisti su između 2010. i 2020. postali najbrže rastuća grupa u Evropi, dok opada udio hrišćana.

Izvor: saiko3p/Shutterstock

Između 2010. i 2020. godine ateisti su predstavljali najbrže rastuću populacionu grupu u Evropi, pokazuju novi podaci.

Evropsko stanovništvo se mijenja, a sa njim i vjerska praksa. Da bi se te promjene razumjele, potrebno je sagledati širu sliku. Evropa je 2020. godine imala oko 753 miliona stanovnika, navodi Euronews.

Prema podacima Istraživačkog centra Pju (Pew Research Centre), verska struktura kontinenta izgledala je ovako, oko dvije trećine stanovništva činili su hrišćani (67%), četvrtina se izjasnila kao vjerski neopredeljena (25%), dok je 6% stanovništva bilo islamske vjeroispovesti.

Iza ovih brojki kriju se različiti trendovi. Iako je hrišćanstvo globalno raslo u periodu od 2010. do 2020. godine, u Evropi je zabilježen pad broja ljudi koji se izjašnjavaju kao hrišćani. Za deset godina njihov udio u stanovništvu smanjen je sa 74% na 67%.

"Oko dvije trećine ljudi u Evropi i dalje se identifikuje kao hrišćani, ali je 2010. godine taj odnos bio tri od četiri", objasnio je Konrad Haket, glavni demograf u Istraživačkom centru Pju. Dvije zemlje su u tom periodu izgubile hrišćansku većinu, Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo. Prema studiji, glavni razlog tog trenda jeste napuštanje vjerskog identiteta.

Pad bilježi i jevrejska zajednica, čije se prisustvo na kontinentu smanjilo za 8% u toku jedne decenije.

Nasuprot tome, tri grupe bilježe rast u apsolutnim brojevima, a na prvom mestu su ateisti. "Od sedam grupa koje smo analizirali, verski neopredijeljeni su grupa koja je najviše porasla", rekao je Haket. Broj ljudi bez verske pripadnosti porastao je za 37% u deset godina, čime su prestigli hinduiste, čiji je rast iznosio 30%, i muslimane sa rastom od 15%. Ipak, hinduisti su 2020. godine činili svega 0,3% evropske populacije.

Porast broja ateista i sekularno orijentisanih građana uglavnom odražava pad hrišćanstva.

"Najveća promjena u Evropi dogodila se zbog promjene vjerskog identiteta, ljudi više ne žele da se identifikuju sa religijom u kojoj su odgajani. Većina tih promjena odnosi se na ljude hrišćanskog porijekla koji danas navode da nemaju vjersku pripadnost", istakao je Haket.

Iako je broj muslimana u apsolutnim iznosima porastao za 15,9% u poslednjih deset godina, "njihov udio u ukupnom stanovništvu Evrope povećao se za manje od jednog procentnog poena", naveo je Haket.

Razlike postoje i kada je reč o starosnoj strukturi. Evropa je kontinent sa sve starijim stanovništvom, pokazuju podaci Istraživačkog centra Pju. Jevreji i hrišćani imaju najvišu prosečnu starost, sa medianom od 52, odnosno 45 godina. Suprotno tome, muslimani su najmlađa vjerska grupa, sa medianom starosti od 34 godine.

"Kod ljudi bez vjerske pripadnosti medijana starosti iznosi 39 godina. Dakle, muslimani i verski neopredijeljeni su u prosjeku mlađi, dok su opšta populacija, hrišćani i Jevreji stariji", objasnio je Haket.

Podaci Istraživačkog centra Pju zasnivaju se na popisima stanovništva i anketama, ali metodologije nisu uvek potpuno uporedive.

"U svakoj evropskoj zemlji postoje razlike. Neke zemlje u popisu stanovništva prikupljaju podatke o veroispovesti, dok mnoge to ne čine", zaključio je Haket.