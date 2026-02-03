Užas u Francuskoj: Učenik ubo nastavnicu nožem

Nastavnica osnovne škole u francuskoj komuni Sanari-sur-Mer životno je ugrožena nakon što ju je učenik ubo nožem u učionici, saopštio je francuski ministar obrazovanja Eduar Žefre.

Izvor: Shutterstock

On je na "Iksu" napisao da će se smjesta uputiti ka mjestu napada.

Pozivajući se na lokalne nadležne organe u departmanu Var, televizija BFMTV objavila je da je šezdesetogodišnju nastavnicu napao četrnaestogodišnji učenik.

U izvještaju se navodi da je učenik priveden.

Za sada nije poznato zašto je učenik napao nastavnicu.

(Srna)