logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Užas u Francuskoj: Učenik ubo nastavnicu nožem

Užas u Francuskoj: Učenik ubo nastavnicu nožem

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Nastavnica osnovne škole u francuskoj komuni Sanari-sur-Mer životno je ugrožena nakon što ju je učenik ubo nožem u učionici, saopštio je francuski ministar obrazovanja Eduar Žefre.

shutterstock_63401140.jpg Izvor: Shutterstock

On je na "Iksu" napisao da će se smjesta uputiti ka mjestu napada.

Pozivajući se na lokalne nadležne organe u departmanu Var, televizija BFMTV objavila je da je šezdesetogodišnju nastavnicu napao četrnaestogodišnji učenik.

U izvještaju se navodi da je učenik priveden.

Za sada nije poznato zašto je učenik napao nastavnicu. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Francuska napad

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ