Makron konačno skinuo "Top Gun" naočare: Tramp ga zbog njih pred kamerama vrijeđao, evo kako sada izgleda

Makron konačno skinuo "Top Gun" naočare: Tramp ga zbog njih pred kamerama vrijeđao, evo kako sada izgleda

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
0

Emanuel Makron je konačno skinuo "Top Gun" naočare za sunce.

Makron se pojavio bez Top Gun naočara Izvor: X/nexta_tv/Printscreen/Lafargue Raphael/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Predsjednik Francuske Emanuel Makron je "konačno" skinuo naočare za sunce koje su ga "proslavile" na nedavno održanom Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu u Švajcarskoj. Svi svjetski mediji su brujali o tome i njegovom stajlingu aludirajući da su njegove naočare vrlo slične onima koje je nosio Maverik (Tom Kruz) u kultnom filmu "Top Gun".

Bjeloruska novinska agencija "NEXTA" objavila je snimak na svom "X" nalogu na kom se vidi Makron sa saradnicima kako obilazi departman Ot-Son kako bi se sastao sa predstavnicima lokalnih poljoprivrednika. Ovog puta nije nosio naočare za sunce koje su ga obilježile u Davosu.

Zašto je Makron nosio "Top Gun" naočare za sunce u Davosu?

Na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu u Švajcarskoj, koji je održan od 19. do 23. januara, Emanuel Makron se pojavio sa upadljivim naočarama za sunce. Odmah su ga mnogi poredili sa gorepomenutim Maverikom iz kultnog američkog filma, a interesantno je da Makron nije skidao te naočere.

Jedini put kada ih nije nosio jeste kada je u glavnoj sali držao govor. U svom obraćanju ga je "potkačio" američki predsjednik Donald Tramp koji nije mogao da prećuti na izgled Makrona u Davosu zbog čega ga je javno ponizio anegdotom sa njihovog sastanka.

 “Gledao sam ga juče sa tim lepim naočarama za sunce. Šta se tu dogodilo?!", rekao je Tramp na početku svog govora o odnosima Francuske i Sjedinjenih Država, a onda je imitirao Makrona.

Pogledajte fotografije Emanuela Makrona sa naočarima koje je nosio u Davosu

