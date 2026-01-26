logo
Od Renesanse do Nove Republike: Makronova stranka mijenja ime, treći pu za 10 godina

Od Renesanse do Nove Republike: Makronova stranka mijenja ime, treći pu za 10 godina

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
0

Centristička stranka francuskog predsjednika Emanuela Makrona "Renesansa" promijeniće ime po treći put za manje od 10 godina i postaće "Nova Republika", rekao je u lider partije Gabrijel Atal.

Emmanuel Macron Izvor: Lionel Urman / ddp USA / Profimedia

"Da, zato što to naši članovi žele. Održao sam glasanje među članovima `Renesanse` o ovom pitanju i više od 70 odsto je izrazilo želju da promijenimo ime", potvrdio je Atal Radiju RTL kada su ga pitali o promjeni imena.

Rebrendiranje će biti obavljeno nakon opštinskih izbora u martu.

Ime stranke služi kao njeno lice, objasnio je Atal i dodao da ono mora da bude usklađeno sa vizijom partije i da odražava njenu ideologiju.

Rad na promjeni imena je u toku već nekoliko mjeseci, djelimično zato što je trenutno ime "Renesansa" mnogima nepoznato ili nosi negativne asocijacije, saznaje RTL.

Francuska Emanuel Makron stranke

