logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Slučaj djevojke (25) iz Španije kojoj je odobrena eutanazija podijelio javnost

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
0

Djevojka (25) iz Španije vodila je dugotrajnu pravnu borbu sa svojim ocem za pravo da okonča život, eutanazirana je juče u tačno 18:00 časova.

Noelija Kastiljo Španija eutanazija Izvor: Televisión Pública Noticias Youtube

Noelija Kastiljo (25), ostala je paralizovana od struka nadole nakon povreda koje je zadobila kada je 2022. pokušala da sebi oduzme život zbog traume koju je doživjela. 

Vlada Katalonije joj je u ljeto 2024. odobrila pravo na potpomognuto umiranje, ali je postupak u posljednjem trenutku obustavljen zbog pravnih prigovora koje je podnio njen otac, uz podršku konzervativne organizacije Abogados Kristijanos.

On je naveo da njegova ćerka pati od poremećaja ličnosti koji utiče na njeno rasuđivanje.

Takođe je ukazao na "obavezu države da štiti živote ljudi, posebno najranjivijih, kao što je slučaj sa mladom osobom sa problemima s mentalnim zdravljem".

Ta žalba pokrenula je pravnu bitku koja je trajala 18 mjeseci, a okončana je kada je Evropski sud za ljudska prava presudio u korist Noelije Kastiljo.

U četvrtak uveče, organizacija Abogados Kristijanos objavila je na platformi X da je Kastiljo preminula putem eutanazije, navodeći da njen slučaj "ukazuje na ozbiljne nedostatke" u španskom zakonu o eutanaziji.

Građani se okupili ispred bolnice u kojoj je eutanazirana

Ispred bolnice u kojoj je izvršena eutanazija okupili su se građani, palili svijeće i molili se. Pojedini su izrazili protivljenje ovoj odluci, dok su drugi u tišini odavali poštu. Okupljanje je proteklo mirno, uz prisustvo policije.

Govorila o patnji i odluci da okonča život

Govoreći ranije ove nedjelje za špansku televiziju, Kastiljo je rekla da je njen otac pokušao pravnim putem da blokira njenu odluku da "umre dostojanstveno".

"On nije poštovao moju odluku i nikada neće", rekla je.

Takođe je govorila o teškom djetinjstvu, koje je u velikoj mjeri provela u domovima.

Ispričala je da ju je bivši dečko, sa kojim je bila četiri godine, prvi put seksualno napao nakon što je uzela tablete za spavanje, kao i da je kasnije bila napadnuta od strane više muškaraca u noćnom klubu.

Dvadesetpetogodišnjakinja je rekla da se oduvijek "osjećala usamljeno" i da nikada nije sumnjala u svoju odluku da se odluči za eutanaziju.

"Niko u mojoj porodici nije za to", rekla je. "Ja odlazim, a vi ostajete ovdje sa svom tom boli, ali šta je sa patnjom kroz koju sam ja prolazila godinama? Samo želim da odem u miru i da prekinem bol."

"Sreća oca, majke ili sestre ne bi trebalo da bude važnija od sreće ćerke".

Njena porodica je mogla da dođe da se oprosti, ali je Noelija dodala da je željela da bude sama sa svojim ljekarom u trenutku kada će biti izvršena smrtonosna injekcija.

Njena majka Jolanda rekla je da se ne slaže sa ćerkinom odlukom, ali da je "poštuje".

Zakon o eutanaziji u Španiji stupio je na snagu 2021. godine. Prema podacima vlade, tokom 2024. odobreno je 426 zahtjeva za potpomognuto umiranje.

Ovo je bio prvi slučaj koji je dospio na sud kako bi sudija donio konačnu odluku.

(BBC/Mondo) 

Tagovi

eutanazija Španija djevojka

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ