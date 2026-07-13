Uhapšen Mahmud Ahmadinedžad? Isplivali šokantni detalji o bivšem iranskom predsjedniku

Mahmud Ahmadinedžad je uhapšen i nalazi se u kućnom pritvoru zbog svojih kontakata sa Izraelom, piše Njujork tajms.

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Bivši iranski predsjednik Mahmud Ahmadinedžad nalazi se u kućnom pritvoru obavještajnog ogranka Korpusa revolucionarne garde nakon što su iranske vlasti otkrile značajan dio njegovih kontakata sa Izraelom, piše Njujork tajms pozivajući se na četiri visoka iranska zvaničnika.

Prema opsežnoj istrazi Njujork tajmsa, Izrael je godinama vodio tajnu operaciju u kojoj je pokušavao da Ahmadinedžada regrutuje kao saradnika, a kasnije je čak planirao da ga postavi za lidera Irana poslije eventualnog rušenja režima.

Jedna od neobičnijih faza operacije dogodila se početkom 2024. godine, kada je visoki mađarski zvaničnik zamolio Gergelja Delija, rektora Univerziteta javne službe Ludovika u Budimpešti, da pozove Ahmadinedžada na konferenciju o klimatskim promjenama.

Deli je rekao da mu je rečeno da će konferencija zapravo poslužiti kao paravan za tajne razgovore između Ahmadinedžada i izraelskih obavještajaca. Uprkos brigama za sopstveni ugled i ugled univerziteta, pristao je da pošalje poziv jer je smatrao da "kada imaš dva neprijatelja i ako ti neprijatelji žele da razgovaraju, onda treba da učiniš sve što možeš da im omogućiš da to urade".

Bivši američki zvaničnici navode da je tadašnji šef Šin Beta (izraelske bezbjednosne agencije) David Barnea lično putovao u Budimpeštu kako bi se sastao sa Ahmadinedžadom.

U narednim godinama Izrael je izvršio više tajnih isplata Aliju Akbaru Džavanfekru, portparolu Ahmadinedžada, a izraelski agenti su se sastajali s njim još nekoliko puta prije početka operacije "Ričući lav".

(Euronews/MONDO)