Poginulo najmanje šestoro ljudi, veliki broj nestalih: Detalji prevrtanja trajekta kod Kipra (Video)

Najmanje šest osoba je poginulo, a 89 se vodi kao nestalo kada se brod sa više od 260 ljudi prevrnuo nedaleko od obale Sjevernog Kipra. Spasilačke ekipe su do sada uspjele da izvuku 172 putnika.

Izvor: Youtube/ HG Policy

Najmanje šest osoba je poginulo nakon što se brod sa više od 260 ljudi prevrnuo nedaleko od obale Sjevernog Kipra, prenijeli su turski mediji, piše Al Džazeira.

Premijer Sjevernog Kipra Unal Ustel izjavio je da je najmanje šestoro ljudi poginulo nakon prevrtanja trajekta, prenio je turski Si-En-En (CNN Turk) u nedjelju, dodajući da su 172 osobe spasene, dok se 89 i dalje vodi kao nestalo. Plovilo tipa katamaran isplovilo je iz luke Kirenija, poznate i kao Girne, i počelo da tone na nekoliko kilometara od obale.

Ustel je rekao da se na brodu u trenutku prevrtanja nalazilo ukupno 267 ljudi, uključujući i posadu.

Ministar saobraćaja Sjevernog Kipra Erhan Arikli izjavio je za tursku novinsku agenciju Anadolija da je u toku spasilačka operacija kako bi se povrijeđeni dopremili u luku Girne, a zatim prebacili u lokalne bolnice.

Arikli je dodao da će uzrok nesreće biti istražen.

Na snimcima koje je emitovala turska televizija vidi se prevrnuti trajekt u vodi, kao i ljudi u prslucima za spasavanje na njegovom narandžastom trupu. Vrijeme je bilo sunčano, a u tom području primijećeno je nekoliko brodova i čamaca koji su pritekli u pomoć.

"Sprovode se sve neophodne pripreme za brzu reakciju spasilačkih i zdravstvenih službi", navodi se u saopštenju tamošnjeg ministarstva zdravlja.

Dodaje se da su bolnice na toj teritoriji stavljene u stanje pripravnosti, kako bi mogle da pruže svaku neophodnu medicinsku pomoć.

(Mondo.rs)