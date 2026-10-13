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"Zbog vanredne situacije u vazduhoplovstvu": Obustavljeni letovi na njemačkom aerodromu

"Zbog vanredne situacije u vazduhoplovstvu": Obustavljeni letovi na njemačkom aerodromu

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Obustavljeni su letovi na njemačkom aerodromu u Nirnbergu zbog vanredne situacije.

aerodrom nirnberg Izvor: Shutterstock

Njemački aerodrom u Nirnbergu saopštio je u utorak da su letovi obustavljeni zbog vanredne situacije u vazduhoplovstvu.

U saopštenju objavljenom na svom sajtu, aerodrom nije detaljnije precizirao razlog, navodeći da će uskoro uslijediti više informacija, piše Dejli Mejl.

Izvor iz policije izjavio je za njemački list Bild da policajci pretpostavljaju da je riječ o "mogućoj vanrednoj situaciji tokom leta", iako još ništa nije zvanično potvrđeno.

Policija je blokirala aerodrom neposredno prije slijetanja aviona sa grčkog ostrva Krf.

Bilo je predviđeno da avion sleti u Nirnberg oko 12.15 časova. Prema podacima servisa Flightradar24, letjelica kompanije "Corendon Airlines" bezbjedno je sletjela u 12.16 časova.

Portparol aerodroma izjavio je da su borbeni avioni tipa Jurofajter pratili letjelicu koja je dolazila sa grčkog ostrva prije nego što je sletjela.

(MONDO)

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aerodrom Njemačka

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