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Putin: Ukrajina ne prestaje da napada, Moskva će uzvratiti

Putin: Ukrajina ne prestaje da napada, Moskva će uzvratiti

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da ukrajinski napadi na ruske rafinerije nisu izazvali značajniju štetu, ali je poručio da će Moskva odgovoriti.

Putin poručio da će uzvratiti napad na Ukrajinu Izvor: Vyacheslav PROKOFYEV / AFP / Profimedia

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je u četvrtak da nedavni ukrajinski napadi na ruske rafinerije nafte nisu prouzrokovali značajniju štetu, ali je najavio da će Moskva odgovoriti, prenosi Rojters pozivajući se na agenciju Interfaks.

"Gađaju čas ovdje, čas ondje. Ništa posebno značajno. Ipak, nastavljaju sa napadima", rekao je Putin.

Njegove izjave uslijedile su nakon velikog napada ukrajinskih dronova, koji je u četvrtak ujutru izazvao požar u rafineriji nafte u ruskoj Rjazanjskoj oblasti, prema navodima regionalnog guvernera.

Bio je to prvi potvrđeni ukrajinski napad na ruski energetski objekat otkako je američki predsjednik Donald Tramp u nedjelju saopštio da su Rusija i Ukrajina postigle dogovor o energetskom primirju.

Potpredsjednik ruske vlade Aleksandar Novak izjavio je u srijedu da je Ukrajina napala rafinerije nafte u Saratovskoj i Rjazanjskoj oblasti, iako je Kijev negirao bilo kakvu umiješanost.

(Mondo.rs)

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