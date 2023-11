Nasilnik presreo banjalučku advokaticu i prijetio joj u centru grada

Banjalučka advokatica Jovana Kisin Zagajac izjavila je da ju je danas u Ulici Veselina Masleše u Banjaluci fizički i verbalno napao muškarac za kojeg su joj u policiji rekli da im je od ranije poznat, o čemu je pisala na društvenim mrežama.

"Prolazila sam Gospodskom ulicom, primijetila sam čovjeka u haustoru koji, kada me je ugledao, izašao je iz haustora i krenuo prema meni i baš pokazao prstom na mene. Dakle, bilo je još prolaznika, a on se baš uputio prema meni direktno. Vidjela sam da ga ne poznajem, pomislila sam da je neki pijanica i slično i nastavila sam hodati".

Nastavlja potom da je muškarac krenuo da je vrijeđa, i unosi joj se u lice.

"Kad sam vidjela da bi moglo doći do fizičkog kontakta rekla sam 'molim vas udaljite se, pozvaću, policiju', ali kako sam to rekla on je zamahnuo šakom u pravcu moje glave. Ja sam nekako uspjela da se izmaknem, ni sama ne znam kako, izvukla sam telefon i odmah pozvala 122. On je i dalje psovao, vrijeđao… I tada se udaljio", kazala je Kisin Zagajac za "Nezavisne"

Dodala je da je policiji rekla da je napadnuta, a da su oni insistirali da kaže da li ju je napadač udario.

"Ja sam rekla ne, nije me uspio udariti, ali je pokušao, pošto sam vidjela da od tog zavisi da li će nekoga poslati ili ne. Nakon 10-ak minuta je došla policija, a ja sam uspjela da obezbijedim svjedoka, ženu koja je sve to vidjela i pitala me jesam li dobro. Najviše me iznenadilo ponašanje policije", kazala je banjalučka advokatica.

Uzeli su, kaže, njene podatke, ali kada su krenuli prema napadaču, išli su "onako mirno, laganim korakom, a on umjesto da bježi je stajao i čekao ih".

"Oni su prišli i krenuli da nešto razgovaraju sa njim, ostavili su mene na licu mjesta, od svjedoka nisu uzeli nikakve podatke i krenuli su dalje sa njim. Mi smo onako ostali na ulici, mene više niko niti je nazvao, niti pozvao da dam izjavu u policiji, niti je on lišen slobode, apsolutno nista. A pošto sam ja i prošle godine fizički napadnuta, a verbalno nebrojeno puta, i sve sam to prijavljivala, nikad nisam dobila informaciju ni da je pokrenuta istraga, samim tim je moja ispovijest na Facebook-u o napadu ispala moja kritika reakcije nadležnih", kazala je Kisin Zagajac i dodala: "Svaki put prijavim, svaki put policija dođe na lice mjesta, ponašaju se uredno, ljubazno, pomalo nezainteresovano, upišu moje podatke, identifikujemo počinioca, svaki put se slučaj završi bez uzimanja zvanične izjave, bez pokretanja bilo kakvog postupka".

