Tuča u lokalu u Živinicama: Policija privela učesnike, dvoje u bolnici

U ugostiteljskom objektu koji se nalazi u ulici Gradski bulevar u Živinicama sinoć je došlo do tuče između više osoba, a tom prilikom dvoje učesnika zadobilo je teške tjelesne povrede.

Izvor: Shutterstock

Policijska stanica Živinice je oko 22 sata zaprimila prijavu da je u navedenom objektu došlo do fizičkog obračuna.

"Odmah po zaprimanju prijave na lice mjesta upućena je patrola policije koja je potvrdila navode iz prijave. Utvrđeno je da su u događaju učestvovale četiri osobe – J. Dž. (1991), S. Dž. (2005), S. H. (2002) i I. V. (1979), svi nastanjeni na području Živinica. Svima je ukazana ljekarska pomoć u Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Živinice, dok su I. V. i S. Dž. zbog zadobijenih povreda zadržani u UKC-u Tuzla, na liječenju u Klinici za ortopediju. Ljekari su im konstatovali teške tjelesne povrede", naveli su iz Uprave policije MUP-a TK.

O događaju je obaviješten dežurni tužilac, a pod njegovim nadzorom policijski službenici Odjeljenja kriminalističke policije PU Živinice preduzimaju mjere i radnje radi utvrđivanja svih okolnosti i dokumentovanja ovog slučaja.

(Klix/MONDO)