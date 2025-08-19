Identifikovan muškarac osumnjičen da je pucao na psa u Banjaluci

Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka identifikovali su i izvršili kriminalističku obradu nad licem A.T. iz Banjaluke, zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo „Mučenje i ubijanje životinja“.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Prema navodima policije, osumnjičeni se dovodi u vezu s događajem od 15. avgusta ove godine u banjalučkom naselju Debeljaci, kada je u dvorištu porodične kuće vatrenim oružjem ranjen pas po imenu Areta. Od A.T. su, uz potvrdu, oduzeti predmeti koji se mogu povezati sa izvršenjem krivičnog djela, a sve mjere i radnje preduzete su pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Vlasnica životinje, Tijana Mutić, ranije je na društvenim mrežama opisala da je u jutarnjim časovima čula pucanj i cvilenje, a zatim kroz prozor ugledala muškarca sa puškom na svega dva metra od svoje kuće.

Pas je preživio napad, ali su troškovi veterinarskog liječenja procijenjeni na oko 1.000 KM.

(MONDO)