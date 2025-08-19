logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Identifikovan muškarac osumnjičen da je pucao na psa u Banjaluci

Identifikovan muškarac osumnjičen da je pucao na psa u Banjaluci

Autor Nikolina Damjanić
0

Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka identifikovali su i izvršili kriminalističku obradu nad licem A.T. iz Banjaluke, zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo „Mučenje i ubijanje životinja“.

24.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Prema navodima policije, osumnjičeni se dovodi u vezu s događajem od 15. avgusta ove godine u banjalučkom naselju Debeljaci, kada je u dvorištu porodične kuće vatrenim oružjem ranjen pas po imenu Areta. Od A.T. su, uz potvrdu, oduzeti predmeti koji se mogu povezati sa izvršenjem krivičnog djela, a sve mjere i radnje preduzete su pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Vlasnica životinje, Tijana Mutić, ranije je na društvenim mrežama opisala da je u jutarnjim časovima čula pucanj i cvilenje, a zatim kroz prozor ugledala muškarca sa puškom na svega dva metra od svoje kuće.

Pas je preživio napad, ali su troškovi veterinarskog liječenja procijenjeni na oko 1.000 KM.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Banjaluka pas

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ