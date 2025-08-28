Pronašli i prisvojili novčanik sa 10.000 KM, pa uhapšeni

D.A. iz Šekovića i M.J. iz Osmaka uhapšeni su zbog sumnje da su prisvojili pronađeni novčanik sa 10.000 KM, saopšteno je danas iz Policijske uprave Zvornik.
Policijskoj stanici Šekovići oštećeno lice je prijavilo da je na području ove opštine juče oko 15.00 časova izgubilo novčanik sa dokumentima i 10.000 KM.
Nakon prijave, policija je preduzela intenzivne operativne radnje na terenu, te došla do saznanja da su lica D.A. i M.J. u mjestu Željeznik kod Šekovića pronašla i prisvojila novac.
Izgubljeni novčanik sa dokumentima pronašla je policija.
O ovom događaju obaviješten je dežurni tužilac nadležnog tužilaštva, koji je naredio dostavljanje izvještaja o krivičnom djelu utaja.
(Srna)