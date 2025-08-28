Pronašli i prisvojili novčanik sa 10.000 KM, pa uhapšeni

D.A. iz Šekovića i M.J. iz Osmaka uhapšeni su zbog sumnje da su prisvojili pronađeni novčanik sa 10.000 KM, saopšteno je danas iz Policijske uprave Zvornik.

Izvor: Shutterstock

Policijskoj stanici Šekovići oštećeno lice je prijavilo da je na području ove opštine juče oko 15.00 časova izgubilo novčanik sa dokumentima i 10.000 KM.

Nakon prijave, policija je preduzela intenzivne operativne radnje na terenu, te došla do saznanja da su lica D.A. i M.J. u mjestu Željeznik kod Šekovića pronašla i prisvojila novac.

Izgubljeni novčanik sa dokumentima pronašla je policija.

O ovom događaju obaviješten je dežurni tužilac nadležnog tužilaštva, koji je naredio dostavljanje izvještaja o krivičnom djelu utaja.

(Srna)