logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pronašli i prisvojili novčanik sa 10.000 KM, pa uhapšeni

Pronašli i prisvojili novčanik sa 10.000 KM, pa uhapšeni

Autor Dragana Božić
0

D.A. iz Šekovića i M.J. iz Osmaka uhapšeni su zbog sumnje da su prisvojili pronađeni novčanik sa 10.000 KM, saopšteno je danas iz Policijske uprave Zvornik.

Pronašli i prisvojili novčanik sa 10.000 KM Izvor: Shutterstock

Policijskoj stanici Šekovići oštećeno lice je prijavilo da je na području ove opštine juče oko 15.00 časova izgubilo novčanik sa dokumentima i 10.000 KM.

Nakon prijave, policija je preduzela intenzivne operativne radnje na terenu, te došla do saznanja da su lica D.A. i M.J. u mjestu Željeznik kod Šekovića pronašla i prisvojila novac.

Izgubljeni novčanik sa dokumentima pronašla je policija.

O ovom događaju obaviješten je dežurni tužilac nadležnog tužilaštva, koji je naredio dostavljanje izvještaja o krivičnom djelu utaja. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

hapšenje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ