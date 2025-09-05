Dijete povrijeđeno u saobraćajnoj nezgodi kod "Ćiriličnog parka" u Banjaluci

Na raskrsnici ulica Gundulićeva i Radomira Putnika u Banjaluci, danas je automobil udario dijete.
Na mjesto nezgode odmah su izašli pripadnici policije i ekipe Hitne pomoći.
Iz Policijske uprave Banjaluka za “Nezavisne novine” su naveli da se nesreća dogodila oko 16.15 časova, a u saobraćajnoj nezgodi učestvovali su M.G. iz Banjaluke, koji je upravljao putničkim vozilom marke Mercedes, i maloljetno dijete, koje je bilo pješak.
U toku je uviđaj, a saobraćaj na toj raskrsnici nije obustavljen.
