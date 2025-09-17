logo
Teška saobraćajna nezgoda na auto-putu "9. januar", automobil potpuno smrskan (FOTO)

Autor Dušan Volaš
0

Na auto-putu "9. januar", na dionici koja vodi od Doboja prema Prnjavoru, danas se dogodila teška saobraćajna nezgoda, javljaju vozači koji su se zatekli na licu mjesta.

udes.JPG Izvor: Viber grupa "Patrole - radari - duali - rameri"

Prema prvim informacijama, saobraćajka se dogodila nedaleko od isključenja Johovac.

Na fotografiji, koja se proširila društvenim mrežama, vidi se potpuno smrskan putnički automobil, sa dijelovima rasutim po kolovozu, što svjedoči o silini udara.

U ovom trenutku nema zvaničnih informacija o tome da li u nesreći ima povrijeđenih osoba. Ekipe policije su upućene na teren kako bi obavile uviđaj, nakon kojeg će biti poznato više detalja o uzroku i posljedicama ove teške nezgode.

(Mondo)

