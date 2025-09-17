Teška saobraćajna nezgoda na auto-putu "9. januar", automobil potpuno smrskan (FOTO)

Na auto-putu "9. januar", na dionici koja vodi od Doboja prema Prnjavoru, danas se dogodila teška saobraćajna nezgoda, javljaju vozači koji su se zatekli na licu mjesta.
Prema prvim informacijama, saobraćajka se dogodila nedaleko od isključenja Johovac.
Na fotografiji, koja se proširila društvenim mrežama, vidi se potpuno smrskan putnički automobil, sa dijelovima rasutim po kolovozu, što svjedoči o silini udara.
U ovom trenutku nema zvaničnih informacija o tome da li u nesreći ima povrijeđenih osoba. Ekipe policije su upućene na teren kako bi obavile uviđaj, nakon kojeg će biti poznato više detalja o uzroku i posljedicama ove teške nezgode.
