Prevrnuo se kamion sa sijenom na auto-putu "9. januar", saobraćaj usporen

Prevrnuo se kamion sa sijenom na auto-putu "9. januar", saobraćaj usporen

Autor Nikolina Damjanić

Autor Nikolina Damjanić
0

Saobraćaj na auto-putu "9. januar" odvija se usporeno, jednom trakom, i u pravcu Doboja i u pravcu Laktaša zbog prevrtanja kamiona sa baliranim sijenom, saopšteno je iz Auto-moto saveza (AMS) Republike Srpske. U nezgodi niko nije povrijeđen.

Prevrnuo se kamion sa sijenom an autoputu 9. januar Izvor: Viber grupe

Saobraćajna nezgoda dogodila se nakon što je vozilo udarilo u zaštitnu ogradu, usljed čega je došlo do prevrtanja.

Iz Auto-moto saveza Republike Srpske ranije je saopšteno da se saobraćaj na auto-putu "9. januar" odvija usporeno, jednom trakom, i u pravcu Doboja i u pravcu Laktaša jer se balirano sijeno, koje je kamion prevozio, rasulo po auto-putu.

Saobraćaj reguliše putna služba za održavanje auto-puta.

(MONDO/Srna)

