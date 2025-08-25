Prevrnuo se kamion sa sijenom na auto-putu "9. januar", saobraćaj usporen

Saobraćaj na auto-putu "9. januar" odvija se usporeno, jednom trakom, i u pravcu Doboja i u pravcu Laktaša zbog prevrtanja kamiona sa baliranim sijenom, saopšteno je iz Auto-moto saveza (AMS) Republike Srpske. U nezgodi niko nije povrijeđen.

Saobraćajna nezgoda dogodila se nakon što je vozilo udarilo u zaštitnu ogradu, usljed čega je došlo do prevrtanja.

Iz Auto-moto saveza Republike Srpske ranije je saopšteno da se saobraćaj na auto-putu "9. januar" odvija usporeno, jednom trakom, i u pravcu Doboja i u pravcu Laktaša jer se balirano sijeno, koje je kamion prevozio, rasulo po auto-putu.

Saobraćaj reguliše putna služba za održavanje auto-puta.

