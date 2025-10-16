Ljekar prijedorske bolnice Predrag Stojnić oslobođen optužbi za nesavjesno liječenje

Osnovni sud u Prijedoru izrekao je danas oslobađajuću presudu ljekaru prijedorske bolnice Predraga Stojnića, koji je bio optužen za nesavjesno pružanje ljekarske pomoći usljed kojeg je preminula pacijentkinja.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Predsjedavajući sudskog vijeća Zoran Milojica izjavio je da se vijeće rukovodilo time da svi elementi koji čine krivično djelo treba da se opišu i dokažu, te da je sud u suprotnom dužan optuženika osloboditi krivice.

Milojica je dodao da ni vještak sudske medicine Željko Karan ni Okružno javno tužilaštvo ne navode koja su pravila zdravstvene struke prekršena, a na glavnom pretresu nije utvrđeno da li je optuženi prekršio protokol bolnice jer ovdje nije utvrđeno da li taj protokol postoji.

On je pojasnio da je jedan od bitnih elemenata ovog krivičnog djela da treba dođe do znatnijeg pogoršanja stanja, pa da usljed toga dođe do smrti.

"Imajući u vidu da je pacijentkinja doživjela povrede opasne po život u saobraćajnoj nezgodi, Okružno javno tužilaštvo nije dokazalo da je smrt posljedica postupanja ili nepostupanja optuženog. Nijedan vještak nije potvrdio da je smrt posljedica ponašanja optuženog, niti da bi pacijentkinja preživjela da je optuženi postupio drugačije", rekao je Milojica.

On je naglasio da težina i ozbiljnost povreda zadobijenih u saobraćajnoj nezgodi nisu bile sporne na glavnom pretresu.

Sud je oštećenog Đorđa Jelčića, brata preminule, uputio na parnični postupak, konstatovao da troškovi postupka padaju na teret budžetskih sredstava.

Dozvoljena je žalba na prvostepenu presudu Okružnom sudu u Prijedoru.

Okružno javno tužilaštvo Prijedor optužilo je Stojnića da je 25. avgusta 2019. godine, kao dežurni ljekar u bolnici "Dr Mladen Stojanović" učinio propuste u dijagnostici i terapijskom postupku u medicinskom tretmanu J. D. koja je povrijeđena u saobraćajnoj nezgodi i koja je dan kasnije umrla.