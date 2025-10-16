logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ljekar prijedorske bolnice Predrag Stojnić oslobođen optužbi za nesavjesno liječenje

Ljekar prijedorske bolnice Predrag Stojnić oslobođen optužbi za nesavjesno liječenje

Autor N.D. Izvor SRNA
0

Osnovni sud u Prijedoru izrekao je danas oslobađajuću presudu ljekaru prijedorske bolnice Predraga Stojnića, koji je bio optužen za nesavjesno pružanje ljekarske pomoći usljed kojeg je preminula pacijentkinja.

28.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Predsjedavajući sudskog vijeća Zoran Milojica izjavio je da se vijeće rukovodilo time da svi elementi koji čine krivično djelo treba da se opišu i dokažu, te da je sud u suprotnom dužan optuženika osloboditi krivice.

Milojica je dodao da ni vještak sudske medicine Željko Karan ni Okružno javno tužilaštvo ne navode koja su pravila zdravstvene struke prekršena, a na glavnom pretresu nije utvrđeno da li je optuženi prekršio protokol bolnice jer ovdje nije utvrđeno da li taj protokol postoji.

On je pojasnio da je jedan od bitnih elemenata ovog krivičnog djela da treba dođe do znatnijeg pogoršanja stanja, pa da usljed toga dođe do smrti.

"Imajući u vidu da je pacijentkinja doživjela povrede opasne po život u saobraćajnoj nezgodi, Okružno javno tužilaštvo nije dokazalo da je smrt posljedica postupanja ili nepostupanja optuženog. Nijedan vještak nije potvrdio da je smrt posljedica ponašanja optuženog, niti da bi pacijentkinja preživjela da je optuženi postupio drugačije", rekao je Milojica.

On je naglasio da težina i ozbiljnost povreda zadobijenih u saobraćajnoj nezgodi nisu bile sporne na glavnom pretresu.

Sud je oštećenog Đorđa Jelčića, brata preminule, uputio na parnični postupak, konstatovao da troškovi postupka padaju na teret budžetskih sredstava.

Dozvoljena je žalba na prvostepenu presudu Okružnom sudu u Prijedoru.

Okružno javno tužilaštvo Prijedor optužilo je Stojnića da je 25. avgusta 2019. godine, kao dežurni ljekar u bolnici "Dr Mladen Stojanović" učinio propuste u dijagnostici i terapijskom postupku u medicinskom tretmanu J. D. koja je povrijeđena u saobraćajnoj nezgodi i koja je dan kasnije umrla.

Možda će vas zanimati

Tagovi

bolnica Prijedor Prijedor doktor

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ