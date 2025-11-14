Dobojlija ukrao novčanik, pa "peglao" tuđu karticu: Uhapšen istog dana

M.S. iz Doboja je uhapšen je zbog sumnje da je iz putničkog vozila ukrao novčanik sa dokumentima i izvršio više transakcija jednom od bankovnih kartica, saopšteno je iz dobojske Policijske uprave.
On je uhapšen juče, istog dana kada je krađa prijavljena Policijskoj stanici Doboj jedan.
Otuđeni predmeti biće vraćeni vlasniku, a nakon dokumentovanja predmeta protiv M.S. Okružnom javnom tužilaštvu Doboj biće dostavljen izvještaj o izvršenom krivičnom djelu.
Policija je u Stanarima u srijedu, 12. novembra, uhapsila V.G.iz Prnjavora koje je u trgovinskom objektu u Stanarima ukrao novčanik i mobilni telefon.
Otuđeni predmeti biće vraćeni vlasniku.
Nakon kompletiranja predmeta protiv navedenog lica Okružnom javnom tužilaštvu Doboj biće dostavljen izvještaj o izvršenom krivičnom djelu.