Dobojlija ukrao novčanik, pa "peglao" tuđu karticu: Uhapšen istog dana

Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
M.S. iz Doboja je uhapšen je zbog sumnje da je iz putničkog vozila ukrao novčanik sa dokumentima i izvršio više transakcija jednom od bankovnih kartica, saopšteno je iz dobojske Policijske uprave.

Krađe novčanika u Doboju i Stanarima Izvor: Shutterstock

On je uhapšen juče, istog dana kada je krađa prijavljena Policijskoj stanici Doboj jedan.

Otuđeni predmeti biće vraćeni vlasniku, a nakon dokumentovanja predmeta protiv M.S. Okružnom javnom tužilaštvu Doboj biće dostavljen izvještaj o izvršenom krivičnom djelu.

Policija je u Stanarima u srijedu, 12. novembra, uhapsila V.G.iz Prnjavora koje je u trgovinskom objektu u Stanarima ukrao novčanik i mobilni telefon.

Otuđeni predmeti biće vraćeni vlasniku.

Nakon kompletiranja predmeta protiv navedenog lica Okružnom javnom tužilaštvu Doboj biće dostavljen izvještaj o izvršenom krivičnom djelu.

Doboj krađa novčanik

