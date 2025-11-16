logo
Teška nesreća kod Doboja: Automobil sletio sa puta, dvije osobe poginule

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
Dvije osobe su smrtno stradale usljed slijetanja automobila sa kolovoza u dobojskom naselju Rudanka, potvrđeno je Srni iz Policijske uprave Doboj.

8.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Policija je prijavu o teškoj saobraćajnoj nesreći dobila u nedjelju uveče u 20.55 časova.

