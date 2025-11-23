Brza akcija policije i građana: Dvoje djece pronađeno nakon što su se izgubila u šumi kod Banjaluke

Dvoje djece, starosti 12 i 8 godina, danas su pronađena nakon što su se oko 15 časova izgubila u šumi na području naselja Priječani kod Banjaluke.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Policijskoj upravi Banjaluka nestanak je prijavljen oko 16:50 časova.

"Odmah su na teren izašli policijski službenici PU Banjaluka i Žandarmerija MUP-a RS, a u potragu su uključeni i helikopteri Uprave za vazduhoplovstvo", saopšteno je iz PU Banjaluka.

Oko 17:50 časova građanin iz Banjaluke pronašao je djecu u naselju Krčmarice.

Nakon provjere, potvrđeno je da se radi o djeci čiji je nestanak prijavljen, a Služba hitne medicinske pomoći obaviještena je radi ukazivanja ljekarske pomoći.