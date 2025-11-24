Okružni sud u Banjaluci potvrdio diskriminaciju Suzane Radanović od strane MUP-a Srpske

Okružni sud u Banjaluci odbio je žalbu Pravobranilaštva Republike Srpske i potvrdio presudu Osnovnog suda, prema kojoj je MUP Republike Srpske kontinuirano diskriminisao Suzanu Radanović, majku ubijenog Davida Dragičevića.

Izvor: Mondo - Brankica Spasenić

Sud je utvrdio da je diskriminacija bila neposredna, višestruka i produžena, čime su povrijeđena prava Radanović na jednako postupanje, slobodu kretanja i izražavanja, te ravnopravnost sa drugim građanima Srpske, piše Gerila.

Suzana Radanović je tužbu podnijela u decembru 2021. godine, tvrdeći da institucije Republike Srpske nisu preduzele sve raspoložive mjere da otkriju nalogodavce i izvršioce ubistva njenog sina. Zbog toga je bila primorana da javno izražava nezadovoljstvo kroz proteste, šetnje i isticanje simbola, te je zajedno sa građanima osnovala neformalnu grupu „Pravda za Davida“, koja je ukazivala na propuste državnih organa.

Prvostepena presuda donesena u martu 2025. godine sada je potvrđena od strane Okružnog suda, čime je jasno pravno utvrđeno da je MUP Republike Srpske povrijedio zakonom propisana prava tužiteljice.

Žalba tužene nije osnovana”, jasno se navodi u obrazloženju banjalučkog Okružnog suda.