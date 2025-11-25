logo
Hapšenje u Banjaluci: Muškarac napao ženu u kafiću

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
Banjalučka policija uhapsila je D.S. zbog fizičkog napada na ženu u ugostiteljskom objektu u tom gradu.

Napao ženu u Banjaluci Izvor: Shutterstock

Ovo lice je, kako su naveli iz policije, juče u 18.45 časova, nakon verbalne rasprave, fizički napalo ženu iz Banjaluke, koja je nakon napada upućena u Službu hitne medicinske pomoći.

Ispitivanjem je utvrđeno da je lice D.S. iz Banjaluke imalo 1,30 promila alkohola u krvi, saopšteno je iz banjalučke Policijske uprave.

Protiv radnika i vlasnika ugostiteljskog objekta biće pokrenut prekršajni postupak zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o javnom redu i miru.

O ovom događaju je obaviješten sudija Osnovnog suda u Banjaluci – Odjeljenja za prekršaje.

Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka juče su iza ponoći uhapsili lice A.V. iz tog grada jer je, upravljajući putničkim vozilom, učestvovalo u saobraćajnoj nezgodi pod dejstvom alkohola.

Testiranjem je kod lica A.V. utvrđeno 2,53 promila alkohola u krvi. 

(Srna)

