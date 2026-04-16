Epilog akcije "Piramida": Uhapšeno 19 osoba u Visokom i Brezi, nađena droga

U velikoj policijskoj akciji "Piramida" uhapšeno je 19 osoba na 24 lokacije.

U nastavku opsežne operativne akcije „Piramida“, koju su sproveli pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona (MUP ZDK), uhapsili su 19 osoba, dok se za još dva lica intenzivno traga.

Akcija je obuhvatila ukupno 24 lokacije, a policijski timovi bili su najaktivniji na području Visokog, gdje je izvršeno 16 pretresa. Pored toga, pretreseno je šest lokacija u Brezi, te po jedna lokacija u Sarajevu i Istočnom Sarajevu.

Portparolka MUP-a ZDK, Lejla Ekinović, potvrdila je da je osnovni cilj akcije razbijanje organizovane grupe koja se bavi trgovinom narkoticima. Tokom pretresa stambenih i pomoćnih objekata koje koriste osumnjičeni, pronađena je značajna količina opojne droge.