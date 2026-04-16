Nastavak akcije "Piramida": Pretresi na 24 lokacije, na meti narko-grupa u više gradova

Autor Haris Krhalić
MUP ZDK, FUP i MUP RS vrše pretrese na 24 lokacije zbog trgovine drogom i oružjem.

Policija FBiH Izvor: MUP TK

Pripadnici Uprave policije MUP-a Zeničko-dobojskog kantona, u saradnji sa FUP-om i MUP-om Republike Srpske, započeli su rano jutros opsežnu operativnu akciju kodnog naziva „Piramida“. Pretresi se istovremeno vrše na 24 lokacije, a cilj je razbijanje kriminalne grupe koja se bavi trgovinom narkoticima i nelegalnim držanjem oružja.

Postupajući po naredbama Opštinskog suda u Visokom, policijski timovi su raspoređeni na terenu:

  • 16 lokacija na području Visokog,
  • 6 lokacija na području Breze,
  • 1 lokacija u Sarajevu,
  • 1 lokacija na području Istočnog Sarajeva.

Akcija je usmjerena na hapšenje lica koja se dovode u direktnu vezu sa zloupotrebom opojnih droga i nedozvoljenim posjedovanjem vatrenog oružja i eksplozivnih naprava.

Do sada zaplijenjeno više od 7 kg droge

Ovo je nastavak višemjesečnih aktivnosti. Podaci za period od početka godine do 15. aprila 2026. godine pokazuju razmjere dosadašnjeg rada istražilaca:

  • Uhapšeno 30 lica u prethodnim fazama akcije.
  • Zaplijenjeno: Preko 4 kg „speeda“, 3,2 kg marihuane, te veća količina tableta ekstazi.
  • Oružje: Pronađeno je 5 pušaka, 3 pištolja i jedna ručna bomba.

Zajednička koordinacija MUP-a ZDK, Federalne uprave policije i MUP-a Republike Srpske rezultirala je presijecanjem lanaca distribucije droge na širem području koje obuhvata Visoko, Olovo, Brezu, Vareš i Sarajevo.

Iz policije su najavili da će više detalja o današnjim hapšenjima i rezultatima pretresa biti poznato po okončanju aktivnosti koje su trenutno u toku.

