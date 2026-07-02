Potraga na rijeci Uni: Nestao ribar iz BiH

Na rijeci Uni kod Hrvatske Dubice u toku je opsežna potraga za nestalim ribolovcem, a nezvanično se saznaje da je riječ o državljaninu BiH.

Izvor: Facebook/HGSS

Na rijeci Uni, na području Hrvatske Dubice, pokrenuta je opsežna potraga za nestalom osobom koja se neposredno prije nestanka nalazila u ribolovu.

Kako je saopšteno iz Hrvatske gorske službe spašavanja, spasilačke ekipe i policija su odmah po prijavi izašle na teren kako bi detaljno pretražile korito i priobalni dio ove rijeke.

Trenutno su na lokaciji angažovani službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske i specijalizovani timovi Hrvatske gorske službe spašavanja iz stanice Novska. Oni zajedničkim snagama pretražuju vodu i kopneni dio terena na samoj granici između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, pokušavajući da lociraju nestalog muškarca.

Kako pišu 24sata.hr nestao je državljanin BiH.