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Potraga na rijeci Uni: Nestao ribar iz BiH

Potraga na rijeci Uni: Nestao ribar iz BiH

Autor Haris Krhalić
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Na rijeci Uni kod Hrvatske Dubice u toku je opsežna potraga za nestalim ribolovcem, a nezvanično se saznaje da je riječ o državljaninu BiH.

potraga na uni Izvor: Facebook/HGSS

Na rijeci Uni, na području Hrvatske Dubice, pokrenuta je opsežna potraga za nestalom osobom koja se neposredno prije nestanka nalazila u ribolovu.

Kako je saopšteno iz Hrvatske gorske službe spašavanja, spasilačke ekipe i policija su odmah po prijavi izašle na teren kako bi detaljno pretražile korito i priobalni dio ove rijeke.

Trenutno su na lokaciji angažovani službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske i specijalizovani timovi Hrvatske gorske službe spašavanja iz stanice Novska. Oni zajedničkim snagama pretražuju vodu i kopneni dio terena na samoj granici između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, pokušavajući da lociraju nestalog muškarca.

Kako pišu 24sata.hr nestao je državljanin BiH.

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