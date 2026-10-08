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Barbarić pred Tužilaštvom BiH zbog veličanja Praljka u Čapljini

Barbarić pred Tužilaštvom BiH zbog veličanja Praljka u Čapljini

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv hrvatskog državljanina Petra Barbarića (90) zbog veličanja Slobodana Praljka, koga je Haški tribunal pravosnažno osudio za ratne i zločine protiv čovječnosti.

Barbarić pred Tužilaštvom BiH zbog veličanja Praljka u Čapljini Izvor: Shutterstock

Iz Tužilaštva BiH navode da se Barbarić tereti da je prošle godine na mjesnom groblju u Čapljini kod nezakonito podignutog spomenika veličao Praljka, čime je počinio krivično djelo izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti.

Dodaje se da će istraga u ovom predmetu biti nastavljena s ciljem otkrivanja osoba koje su nezakonito postavile spomenik.

Barbarićev govor prenijelo je više internet portala i zabilježio je veliki broj pregleda, kao i reakcija građana. 

(Srna)

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Tagovi

Slobodan Praljak Tužilaštvo BiH optužnica

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