Napeto kod Mostara: Spriječeno uklanjanje murala posvećenog Slobodanu Praljku

U mostarskom naselju Ortiješ pokušano je uklanjanje murala posvećenog Slobodanu Praljku koji je izvršio samoubistvo nakon što je na Haškom sudu proglašen krivim za ratne zločine.
Aakcija nije dovršena jer su se okupili građani i spriječili uklanjanje, uz psovke i prijetnje.
Poslanik u Parlamentu Federacije BiH Sanel Kajan, koji je ranije zatražio uklanjanje murala, zatražio je hitnu istragu i odgovornost. Naglasio da grupe koje slave pravosnažno osuđene ratne zločince ne mogu i ne smiju biti jače od institucija države, prenose federalnim mediji.
Kajan je postavio javno pitanje - kako je grupa koja je spriječila uklanjanje murala znala tačan datum i vrijeme zakazane akcije? Naveo je da je taj podatak bio poznat isključivo Službi za inspekciju, postupajućoj inspektorici i osobi ili firmi koja je dobila nalog za uklanjanje.
"Može se zaključiti da postoji curenje informacija iznutra. Ko štiti one koji krše zakon i ko iz državnih redova direktno sabotira provođenje pravde? Da li je MUP HNK identificirao one koji nisu dozvolili da se provede zakon države Bosne i Hercegovine?", postavio je pitanje Kajan i zatražio hitnu istragu i odgovornost.
Prema informacijama do kojih je došao Bljesak.info, mural nije mogao biti uklonjen zbog automobila stranih registarskih oznaka koji je bio parkiran na toj lokaciji.
Iz Gradske službu za gospodarstvo, komunalne i inspekcijske poslove potvrđeno im je da je za danas bilo predviđeno uklanjanje murala, a iz MUP-a HNŽ da su "policijski službenici postupali s ciljem osiguravanja javnog reda i mira te kako su se građani nakon toga razišli".