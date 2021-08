Bik Brizan pobjednik 249. Grmečke koride

Bik Brizan, vlasnika Ante Mikulića iz Širokog Brijega, pobjednik je ovogodišnje Grmečke koride koja je danas održana na Popovića brdu kod Oštre Luke, ali bez publike.

Izvor: Srna/Snežana Tasić

Ove godine izostao je narodni zbor i muzika, tu su bili samo strastveni koridari i vlasnici bikova i svega tri borb, dovoljne da se tradicija duga gotovo dva i po vijeka nastavi.

"Druženje na prvom mjestu, mada volim pobijediti. Fino sam dočekan i uvijek je tako, ali pobjeda je pobjeda. Važna nam je svima ljubav prema ovim životinjama koje uzgajamo", rekao je Mikulić.

Zbog još aktuelnih epidemioloških mjera, u ovogodišnjoj koridi učestvovala su samo četiri bika, čiji su vlasnici bili iz Mrkonjić Grada, Širokog Brijega i Posušja, a borbe su održane bez publike.

Načelnik opštine Oštra Luka Dragan Mastikosa izjavio je novinarima da je cilj i značaj ove manifestacije okupljanje Sanjana.

"S obzirom na to da su na snazi mjere okupljanja do 120 građana, mi nismo mogli kao veće lokalne zajednice da organizujemo veće okupljanje, tako da smo se danas okupili da se tradicija bodljave bikova nastavi i to u samo tri borbe četiri bika u teškoj kategoriji", rekao je Mastikosa.

Predsjednik Organizacionog odbora 249. Grmečke koride Milan Popović izjavio je da se ova manifestacija duže od dvije decenije održava na Popovića brdu i da su se na ovakav korak odlučili, budući da je riječ o tradiciji koja će uskoro proslaviti i dva i po vijeka postojanja.

"Smatrali smo da je to tako vrijedna tradicija koju ne treba prekidati i koju bi neke veće evropske zemlje iskoristile za svoju promociju i predstavljanje svijetu kao nenadmašnu na ovim prostorima", rekao je Popović.

Opština Oštra Luka pokrovitelj ove manifestacije dugi niz godina od kada je izmještena sa Grmeča na Popovića brdo.

Tradicionalnom borbom bikova i nadmetanjem u sportskim disciplinama završeni su ovogodišnji Ilindanski dani kojima opština Oštra Luka obilježava svoj dan i slavu, Svetog proroka Iliju.

Grmečka korida se na Međeđem brdu održavala do devedesetih godina prošlog vijeka, a kad se srpski živalj 1995. godine iselio iz Sanskog Mosta i oformio opštinu Srpski Sanski Most, danas Oštru Luku, prenio je tu tradiciju i počela se održavati na Popovića brdu od 1997. godine.